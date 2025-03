En su primera semana, el gobierno del presidente, Yamandú Orsi, informó sobre algunos detalles de cómo se estructurará el diálogo de la seguridad social, un compromiso asumido por la administración durante la campaña electoral.

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en rueda de prensa el pasado lunes, adelantó que esperan que la convocatoria al diálogo se conforme este mes y será realizada por la Comisión Sectorial de Seguridad Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), una mesa de trabajo creada durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez que no funcionó en la última administración. El coordinador del diálogo será el economista Hugo Bai, que fue representante por la central sindical en la Comisión de Expertos convocada por el pasado Poder Ejecutivo, y tendrá la participación de, por lo menos, los ministerios de Trabajo, Economía, Desarrollo Social y Salud Pública.

Lee más sobre esto: Empresarios y trabajadores marcan sus diferencias de cara al diálogo que propone el gobierno sobre la “protección social”

Desde la actual oposición ya surgieron las primeras reacciones a la convocatoria. El senador del Partido Nacional (PN) y excandidato Álvaro Delgado consideró en rueda de prensa, consignada por Telemundo, que lo expuesto por el gobierno sobre el diálogo social, hasta ahora, es “menos que titulares”.

Delgado expresó que, “cuando aterricen, definiremos cuál es el contenido, para qué, cuáles son los plazos, cómo es la metodología, quién decide”, y advirtió: “Cuando convocás a algo tan general, que el resultado final no sea la nada”. Para el nacionalista, una convocatoria “con tantas organizaciones termina siendo un plenario” si no se tienen en claro “los procedimientos, la metodología, los objetivos y los plazos”.

“Soy muy cauto en esto porque no quiero caer en lo que critiqué, que es decir todo el tiempo que no. Vamos a esperar la convocatoria, vamos a preguntar en qué condiciones y en qué plazos. Me parece de mucho respeto institucional”, afirmó.

Por su parte, el senador del PN Javier García apuntó que la reforma de la seguridad social impulsada por el gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou fue respaldada a través del plebiscito.

García afirmó que “derogar lo que la ciudadanía por más del 60% ratificó en el plebiscito de la seguridad social de octubre no es un ‘diálogo social’, es un fraude a la voluntad popular ampliamente mayoritaria y rematadamente antidemocrático”.

El dirigente nacionalista consideró que el diálogo “no debería ni plantearse, menos aceptarse”, ya que es “una vía oblicua para involucrar a la sociedad” en lo que el Parlamento ya laudó.

“Sería inexplicable derogar lo que aprobamos y la ciudadanía ratificó”, dijo. “Lo que el PIT-CNT y sectores del Frente Amplio no lograron en el plebiscito lo vuelven a plantear ahora desde el gobierno oficialmente. Así no. No todo ‘diálogo’ es válido. Si es para burlar la voluntad popular, no”, aseveró.