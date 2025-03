El nuevo gobierno trabaja “desde el día 0” y ya este domingo el presidente Yamandú Orsi firmó las resoluciones por las que quedaron asignadas todas las unidades ejecutoras de Presidencia de la República. Este lunes de feriado de carnaval el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dio una rueda de prensa en la que dio detalles de los primeros días de gobierno e informó sobre cómo se estructurará el diálogo de la seguridad social.

El jerarca remarcó que esa convocatoria fue un “compromiso de campaña” y adelantó que será realizada por la Comisión Sectorial de Seguridad Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), una mesa de trabajo creada durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez y que no funcionó en la administración del expresidente Luis Lacalle Pou. Quien coordinará el diálogo será el economista Hugo Bai, que fue representante por la central sindical en la Comisión de Expertos convocada por el pasado Poder Ejecutivo, y tendrá la participación de, por lo menos, los ministerios de Trabajo, Economía, Desarrollo Social y Salud Pública.

Sánchez contó que el gobierno espera que en marzo se “conforme la convocatoria”. “Vamos a presentar una hoja de ruta”, dijo, y señaló que contendrá los “puntos a debatir” y un tentativo de plazos. “El diálogo social no es eterno. Nosotros vamos a emitir en su momento un documento que son las bases del diálogo social, donde estableceremos los puntos a debatir, los ejes y los plazos en los que el Poder Ejecutivo pretendería que funcione ese diálogo”, aseguró.

El secretario de Presidencia también sostuvo que pretende que el diálogo “discuta” más allá de los temas vinculados a las jubilaciones y las pensiones. “[La seguridad social] abarca temas mucho más amplios, como la protección de la vida de nuestros ciudadanos desde que nacen hasta que mueren”, puntualizó. Los actores convocados serán las empresas, los trabajadores, la sociedad civil y la academia. Se piensa en generar “varias mesas” de trabajo, de las que “surgirán productos del consenso y de los disensos”, que se “transformarán en proyectos de ley” que serán enviados al Parlamento.

Sánchez también contó que ha recibido propuestas del PIT-CNT y de los empresarios para instalar, además, una mesa para “discutir el desarrollo y la industria”. “Está en un momento muy duro y es necesario” trabajar en eso, señaló.

Sánchez sobre los cargos a la oposición: “Discutimos no sólo la cantidad de cargos, sino también la calidad”

El jerarca comentó además las negociaciones con la oposición por la representación en los organismos de contralor y las empresas públicas. En esa dirección, Sánchez dijo que ya les transmitió a los representantes opositores que la intención del gobierno es en marzo enviar todas sus venias al Senado, y que la oposición podrá enviarlas “posteriormente”, dada la negociación interna que aún debe darse en esas filas.

Sobre la contrapropuesta realizada por los opositores, que buscan un número mayor de cargos y piden puntualmente presencia en algunos organismos, como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Sánchez contó que todavía no la “abrieron” por lo que aún no tienen una respuesta.

“He escuchado a algún actor de la oposición hablar en términos de porcentajes electorales. Es bueno decir cuál es nuestro encare en esto. En el año 99 el Frente Amplio fue el partido político más votado de Uruguay y no tuvo representación. En 2005 no nos pudimos poner de acuerdo. En el primer gobierno del Frente Amplio la oposición no estuvo. En 2010 el gobierno de Mujica dio la mayor participación a la oposición de lo que había generado. Y en el último gobierno de Tabaré en realidad se decidió otro criterio, que era donde hay participación social, no había participación de la oposición”, repasó.

Añadió que Lacalle Pou “ganó por 30.000 votos” y “ofreció 34 cargos” a la oposición. “Nosotros discutimos no sólo la cantidad de cargos, sino la calidad de los cargos. Ahora Yamandú Orsi ganó el balotaje por 100.000 votos, ¿vamos a hacer cuentas en función de los votos? Nosotros seguimos sosteniendo que el problema no es de números, el problema es de calidad, y el gobierno de Yamandú Orsi quiere que la oposición esté en los cargos para controlar y para proponer, y por tanto vamos a hacer una negociación donde ofrecemos un conjunto de lugares; si la oposición entiende que esos lugares no son, son otros, discutiremos con ellos”, especificó.

También respondió al senador del Partido Colorado Andrés Ojeda, quien reclamó públicamente la presencia de la oposición en ASSE y en la ANEP. Sánchez dijo que el gobierno entiende que “ya hay un espacio de control ciudadano” en esos organismos, al existir la representación social, como son los usuarios y los trabajadores en ASSE.

“Además, también hay que tener en cuenta otras cosas, los equilibrios para que el gobierno tenga mayoría en los directorios, porque ese es el otro tema. De alguna manera, es legítimo lo que plantea Andrés Ojeda, no se le ocurrió antes a Andrés Ojeda para que el Frente Amplio estuviera representado en el gobierno que se va”, sintetizó.

Ahora existe “otra administración que está diciendo que quiere renegociar” el contrato del Neptuno

El secretario de Presidencia también fue consultado sobre qué pasos se han dado para la renegociación del acuerdo que firmó la anterior administración con el consorcio Aguas de Montevideo, que impulsa el proyecto Neptuno, en Arazatí, San José, días antes de terminar el período.

“Empezamos a trabajar en eso desde que se firmó. Primero le pedimos al gobierno que no firmara, el gobierno lo firmó, y después fuimos muy claros en decir que teníamos varios aspectos críticos con el proyecto: su localización, los impactos ambientales, su financiamiento y la solución final, además, en definitiva. Con lo cual nosotros queremos renegociar ese contrato y nos vamos a poner a trabajar para eso”, apuntó.

Sánchez puntualizó que hay “una empresa” que firmó un contrato con el Estado que “tiene que empezar a ejecutar”, pero existe “otra administración que le está diciendo que quiere renegociar”. “Sentaremos una mesa para negociar ese contrato”, aseguró.