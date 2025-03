Este miércoles, la Cámara de Representantes discutió una moción presentada por el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Otero para hacer uso de la palabra por 20 minutos el 18 de marzo, con motivo del 100º aniversario del nacimiento de Raúl Bebe Sendic Antonaccio. Si bien la iniciativa contó con el apoyo de Identidad Soberana, la coalición de izquierda tuvo que retirar la moción porque no contó con la mayoría necesaria, ya que el diputado Álvaro Lima no concurrió a la sesión.

Durante el debate, la discusión no estuvo exenta de posiciones contrapuestas de legisladores frenteamplistas, nacionalistas y colorados. Otero, en su intervención, apuntó que, “sin duda”, Sendic “cada vez que tuvo que tomar determinadas decisiones ante determinadas situaciones [...] tuvo un plan de vida”.

“Se nutrió y se formó utilizando todas las herramientas y a través de eso empezó a generar sus primeras ideas y el desarrollo de las mismas”, señaló, y destacó el “ir atrás de quienes no tenían quién los defendiera”.

“Creo que el tema de la banca, la tierra y la deuda externa sigue estando vigente para todos, con ópticas, con cristales. Creo que la vigencia y la visión sobre la propiedad colectiva y el cooperativismo […]; ya [estaba] preocupado en esa época por el endeudamiento de los colonos”, resaltó.

El diputado del FA Nicolás Lorenzo, candidato a la Intendencia de Artigas, remarcó que lo que pretende la fuerza política de izquierda con la moción es “recordar a alguien” que para ellos “significó mucho”.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez, a su turno, adelantó que la bancada de su partido votaría negativamente la moción. El legislador resaltó la celebración de los 40 años de democracia y cuestionó: “¿A quién se pretende conmemorar? ¿Al terrorista? ¿Al sedicioso? ¿Al que llamaba al pueblo a armarse y luchar?”.

“El señor Sendic fue enemigo de la democracia, y como enemigo de la democracia es nuestro enemigo, fue nuestro enemigo y será nuestro enemigo”, sentenció. Aseguró que el PN no acompañará la conmemoración, ya que “la organización que lideraba Sendic [Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros] no creía en las instituciones democráticas, no creía en la democracia, querían un poder paralelo al igual que lo hicieron en Cuba.