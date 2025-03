El 10 de febrero el Instituto de Bienestar Animal (INBA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) aprobó una reglamentación obligatoria para la realización jineteadas en todo el territorio nacional.

Esta no prohíbe la actividad, sino que dispone medidas para proteger a los caballos, y de no cumplirse los términos establecidos, se impondría una sanción que, según su gravedad, consisten en: apercibimiento, una multa de 1 a 500 Unidades Reajustables, la confiscación de los animales, cancelación o suspensión de autorizaciones, permisos o habilitaciones o la prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales.

Este miércoles, el presidente de la República, Yamandú Orsi, envió una carta al ministro Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la decisión de suspender la aplicación de la resolución del INBA por un plazo de 180 días, con el objetivo de “profundizar en el intercambio de las diferentes perspectivas, con relación a los aspectos más relevantes de la misma”.

El mismo día de la suspensión, Fratti habló con la prensa y apuntó que desde el gobierno estaban estudiando la reglamentación, porque según consideraron, “no era el momento”, y no tenían conocimiento de que la resolución estaba desde el 10 de febrero.

El ministro resaltó que “todas aquellas normas que inciden” en el gobierno que asumió el 1 de marzo y que se aplicaron después del 31 de diciembre, “tenían que caer”. “Creo que hay que tener respeto por las autoridades que van a asumir”, valoró.

Sin embargo, precisó que en el INBA “hay gente muy querida” y que no cree que se “haya hecho de mala fe”, pero aún así “no corresponde tomar medidas que claramente tenemos que asumir nosotros ahora”.

A su vez, el titular de la cartera señaló que existen “diferencias bastante importantes de la cultura, de las costumbres y de los territorios”, que a su entender, “una jineteada en la escuela 33 de Cuchilla Grande no tiene nada que ver”, y que, por lo tanto, esos son los asuntos para discutir.

Adelantó que recibirán “a todas las organizaciones” y concluyó: “Lo hemos dicho hasta el cansancio, sin diálogo no hay nada, y con imposición tampoco, en algún momento hay que tomar la decisión”.

Desde Plataforma Animalista consideran “ridículo” tener que “pelear” para que haya una reglamentación

Por su parte, una de las organizaciones que rechazaron la medida de Orsi fue Plataforma Animalista (PA), que desde hace años se concentra afuera de la Rural del Prado en la Semana de Turismo para pedir que se detengan las jineteadas.

En ese sentido, con esta suspensión de la reglamentación en la que la organización participó en su creación, pidieron una reunión a Orsi para conversar sobre esto. Una de las integrantes del colectivo, Patricia Durán, dijo a la diaria que aún no han fijado una fecha para esa instancia con el presidente, pero que tienen certezas de que les van a responder para concretar.

Durán recordó que ya se reunieron con Orsi el año pasado en plena campaña electoral, y habían quedado en que seguirían trabajando en el tema, “ahora con bastante más urgencia”, acotó. Además, destacó la convocatoria al diálogo del mandatario con las partes interesadas y subrayó que desde PA apuestan a “dialogar y trabajar con las nuevas autoridades”, ya que, según dijo, es lo que deben hacer “para intentar seguir avanzando”.

Aún así, consideró “ridículo” el hecho de “tener que pelear para que haya una reglamentación” en una actividad que lleva años de práctica. “Deja en evidencia la total falta de responsabilidad de las autoridades hasta el momento de no tener un reglamento claro, de no ponerlo en práctica”, sostuvo.

Si bien desde PA se busca la “abolición total” de las jineteadas, Durán cuestionó: “¿Qué tan lejos estamos de todo cuando ni siquiera están dando pelea para algo básico como regular y reglamentar una actividad como tantas otras actividades que hay en el país?”.

Asimismo, remarcó que continuarán “presionando a las autoridades” sobre que es “absurdo” que no exista regulación o que no se aplique, y que en el marco del diálogo convocado por Orsi, no quieren que se cambia nada de la reglamentación. “¿Por qué seguimos dándole carta libre a este evento en particular? Si usted no puede asegurar que hay un veterinario, que los jinetes van a tener un seguro médico si pasa algo, entonces no se puede realizar el evento”, apuntó.

La presidenta del INBA, Marcia del Campo, se refirió a la resolución este jueves en diálogo con Arriba Gente, y aseguró que se trata de una decisión del presidente, y que no tienen nada que “objetar”, pero expresó que el instituto “hizo un trabajo muy a conciencia, muy responsable, de forma muy profesional”. Recalcó que la reglamentación fue “hecha en consulta, con un equipo multidisciplinario”, y hubo dos equipos de trabajo, uno en el área metropolitana y otro en el interior.

Explicó que les llevó dos años llegar a lo que se publicó el 10 de febrero, y si bien reconoció que deberían haberla votado en diciembre, cuando ya había quedado lista, las “circunstancias” de que llegó el verano sumado a que hubo instituciones que “no estaban en condiciones de votar” lo impidieron.

La jerarca manifestó que si se organiza un evento con animales y que “involucra una fuera hacia ese animal”, hay reglas “que hay que cumplir”, y que la “básica” es el cuidado veterinario. “Así que si no van a poder darle lo básico, entonces no pueden hacer el evento, es así de fácil. No importa que sea en el estadio, o en la escuela, o en el fondo de una casa, hay cosas básicas que se deben cumplir y no tienen nada que ver con el lugar”, sentenció.