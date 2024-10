El bienestar animal se ha colado entre los temas de agenda de la campaña. Este martes el candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, recibió en La Huella de Seregni a representantes de la Plataforma Animalista (PA) y a Rita Rodríguez del Partido Verde Animalista (PVA). Orsi estuvo acompañado por la encargada de la Unidad de Bienestar Animal de la Intendencia de Canelones, Eugenia Perdomo, y Christian Di Candia, exintendente de Montevideo y candidato a diputado.

Tras la salida del encuentro, el candidato expresó en su cuenta de X, “asumimos, entre otras cosas, el compromiso de rever la institucionalidad de la protección y bienestar animal, apoyar el sistema de refugios y protectoras, y trabajar en pos de la accesibilidad de los servicios veterinarios”.

En diálogo con la diaria, Patricia Durán de la PA explicó que desde hace un tiempo llevan adelante una agenda animalista y pretenden presentar sus propuestas a todos los partidos políticos. Hasta el momento, mantuvieron reuniones con el candidato de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, con el secretario de Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente (PI), con Orsi y este miércoles se reunirán con el candidato del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda. En cuanto al Partido Nacional (PN), Durán confirmó que no ha “mostrado ningún interés” en reunirse con la plataforma.

El PVA tampoco tuvo respuesta del PN, lo que para Rodríguez “da un mensaje en torno a la importancia que le dan a la temática”, dijo a la diaria. PVA se reunió con Unidad Popular, Identidad Soberana, CA, Avanzar Republicano, PERI y el FA, el PC declinó y alegó no tener tiempo en la agenda para reunirse antes de la primera vuelta de las elecciones.

Durán y Rodríguez coinciden en diversos puntos, pese a que el abordaje del PVA es desde una plataforma de partido y la de la PA es desde la sociedad civil. Sobre su encuentro con Orsi, Durán dijo que le plantearon muchos puntos, con énfasis “en algunos que creemos que son más urgentes” y sobre los que buscan “lograr algún compromiso por si llegara a ser el futuro presidente”. Rodríguez explicó que la propuesta con todos los partidos “es partir de los postulados que tienen en sus programas que tengan que ver con el bienestar animal y de ahí empezar a ver cuántas de las necesidades de los animales que defiende la sociedad civil se puede llegar a trabajar con los diferentes partidos”.

Los puntos destacados y sobre los que el PVA y la PA consiguieron un compromiso de Orsi son: la tipificación del maltrato animal como delito, la relocación del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) por fuera de la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), rever el sistema de albergues creado con la ley de urgente consideración y el apoyo económico mediante exoneraciones y otros recursos a los refugios.

Otro de los temas tratados por el PVA fue la prohibición de las sangrías de yeguas, sobre el que Rodríguez manifestó que “afortunadamente coincidimos en la mirada de prohibición de las sangrías de yeguas”, aclaró que hay concordancia con los seis partidos con los que se han reunido, pero que “un partido como el Frente Amplio, que tiene grandes chances de ser el próximo partido de gobierno, esté alineado con la prohibición de sangrías de yeguas para nosotros es un aliciente muy importante”.

Sobre la reubicación del INBA, el PVA sostiene que debe pasar a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, “porque la convivencia responsable con los demás animales es un tema de educación y es un tema cultural”, aseguró Rodríguez. Además, Rodríguez afirmó que el INBA “como tal es una herramienta muy valiosa pero tiene que cambiar su composición a nivel de directorio”, y explicó que hay una sobrerrepresentación de la medicina veterinaria y la ganadería, mientras que las protectoras de animales “están en un lugar de muy poca relevancia con un solo voto en ocho, a pesar de que son quienes se hacen cargo de recibir a todos los animales”.

Durán destacó la presencia de Di Candia, quien se “compromete a ser quien ponga nuestros temas en la agenda parlamentaria”.

El bienestar animal en la campaña electoral

En cuanto a cómo ve la presencia del bienestar animal en la campaña, Durán consideró que tiene un rol mínimo y es un tema que se nombra de manera superficial, aunque “lo bueno es que estén abiertos a aprender y a saber más sobre esto”. Desde la PA perciben desconocimiento sobre el tema por parte de todos los políticos, “necesitan profundizar realmente en lo que es la problemática en nuestro país, en lo que hacemos nosotros desde la sociedad civil, desde los refugios y las organizaciones de protección animal, lo que es el trabajo diario y la carga económica, mental y emocional de estar lidiando con tantísimos casos de maltrato, de abandono, de situaciones realmente muy crueles y muy violentas hacia los animales”, aseguró Durán.

Al igual que con Orsi, esta tarde se reunirán con Ojeda, con quien conversarán sobre algunas de sus propuestas y le trasladarán la perspectiva de la PA. Durán expresó que les alegra mucho que “algún político esté embanderándose con lo que es el bienestar animal”, sin embargo reconoció que deben asegurarse de que el mensaje “concuerde con lo que son nuestras metas”.

En esta línea, mencionó el spot sobre familias multiespecie de Ojeda como un punto relevante que le será planteado: “No puede hacer un spot con perros de raza, más allá de que no tenemos nada contra los perros de raza; está ignorando toda una problemática que hay detrás de los animales abandonados, refugios desbordados”.

Consultada sobre si el PVA, de cara al balotaje, dará su apoyo a alguno de los candidatos, Rodríguez dijo que “previo a las elecciones internas una de las posturas que sometimos a votación fue la mirada de que el PVA no inclinara el voto de sus votantes en ningún caso, ni en caso de plebiscito, ni en caso de no pasar la convención, que fue lo que sucedió”, ya que consideran que “el voto de la ciudadanía no es nuestro”. Rodríguez explicó que se limitarán a elaborar un informe en base a sus reuniones con cada partido que recoja las “cuestiones animales en cada partido y que la gente pueda elegir conscientemente dónde depositar su voto por los animales si quisiera votar a otros partidos”.