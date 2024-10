Caía la tarde en Rambla Wilson y Bulevar Artigas. Mientras el sol se escondía lentamente, llamaba la atención un quincho rojo en el que poco a poco iba agrupándose gente. Sobre las 18.30, cuando aún no habían muchas mascotas, llegó el protagonista del encuentro: el candidato Andrés Ojeda. Quien se ubica como el impulsor de la “nueva política”, acompañado por la veterinaria Gabriela Iribar, se dispondría minutos después a presentar sus propuestas sobre bienestar animal.

“La idea era poner el tema en la agenda y elevarlo de categoría”, subrayó Ojeda en rueda de prensa. Esa actitud, para Iribar, su asesora en el tema, es “un antes y un después”. “Es un día histórico en el Uruguay. Por primera vez un candidato a presidente de la República dedica un acto a hablar solamente de bienestar animal”, comentó la veterinaria.

Ojeda aclaró que entiende el “bienestar animal no desde el fundamentalismo, sino desde la realidad”. A su entender, “la familia cambió”. “Ahora tenemos familias ensambladas, familias con dos padres y dos madres, y tenemos familias multiespecie”, detalló el candidato. “Eso implica que tenemos que darle el lugar que la gente le da, que es un lugar importante”, consideró.

Antes de entrar en las propuestas, Iribar se detuvo en la importancia de que “la ciudadanía tome conciencia” y que “sea la educación la base del cambio” en lo que respecta al bienestar animal. “Un día al año se va a hablar de bienestar animal y todos los niños del Uruguay van a entender lo que es la tenencia responsable”, adelantó ante la posibilidad de que Ojeda llegue a la presidencia.

Consultado sobre qué significó la creación del Instituto de Bienestar Animal, a través de la Ley de Urgente Consideración en 2020, Ojeda remarcó que “hay temas” en los no se trata solo de crear una ley, sino que requieren de “gestión”. “Hay que mejorar la gestión desde el INBA [Instituto Nacional de Bienestar Animal]. Creo que merece una nueva mirada y, aparte, debe ser removido del Ministerio de Ganadería, que no es su lugar natural”, planteó.

Foto: Gianni Schiaffarino

Las propuestas

Con el sol perdiendo protagonismo y con la llegada de varios perros, en su mayoría con algún distintivo colorado, Ojeda e Iribar comenzaron a exponer ante los presentes las principales propuestas. “Acá están los que se arrimaron con su perro, con su gato, ahí está el diputado [Felipe] Schipani con [su mascota], Pancho Schipani”, comenzó el candidato en su oratoria ante la mirada de algún otro dirigente y militante cercano, también acompañados por algún animal doméstico.

Iribar, quien fue la encargada de exponer las ideas de fondo, subrayó en primera instancia que en “los países desarrollados los animales son considerados seres sintientes, y en el Uruguay siguen siendo muebles que se mueven”. En ese sentido, remarcó como una de las ideas de fuerza es la “lucha contra la caza ilegal”, ya que hay “especies que tenemos que preservar”.

También se refirió a la necesidad de trabajar para que “algún día se prohíba el sangrado a las yeguas preñadas”. Este procedimiento, que se utiliza para la extracción de hormonas que ayudan a la “sincronización de los celos” de otros animales, puede ser sustituído, según Iribar, por una “hormona sintética”. Más allá de eso, la veterinaria recordó que “solamente tres países en el mundo” llevan adelante la sangría de yeguas: Uruguay, Argentina e Islandia.

Iribar se refirió, por otra parte, a que se buscará “prohibir la pirotecnia sonora” y planteó la posibilidad de festejar “de otra forma”, por ejemplo, con “pirotecnia lumínica”. También detalló que se intentará “reestructurar las reservas naturales” y se va a procurar “cuidar” que los “zoológicos que no se pueden cerrar -porque tienen animales que no pueden volver a cautiverio- tengan las condiciones dadas”.

Por otra parte, puso énfasis en que se buscará crear un “hospital veterinario”. Respecto a su financiación, planteó que “si no hay dineros estatales suficientes”, se necesitará “la ayuda de los privados”. “No puede ser que si vas caminando por la calle y ves un perro atropellado tengas que disponer de dinero porque, si no, el animal no recibe asistencia”, comentó Iribar.

Por último, destacó que se intentará “coordinar adecuadamente a todas las instituciones que tienen que ver con el bienestar animal” y establecer “normativas unificadas”. Al igual que Ojeda, se mostró abierta a que puedan existir “sanciones penales”. Concretamente, presentó la iniciativa de crear una “Fiscalía especializada en bienestar animal”. “A mí me han llamado jueces y fiscales que no saben qué hacer con los perros, no están formados”, comentó Iribar.

“No nos vamos a olvidar del sector agropecuario, lo vamos a apoyar a muerte para que siga siendo un sector fuerte y próspero, pero tratando siempre de cuidar las prácticas en bienestar animal. Eso es lo que nos va a abrir los mercados del mundo. Hoy el mundo va hacia el cuidado del bienestar animal”, comentó la veterinaria, quien fue funcionaria del Ministerio de Ganadería.