En un clima de euforia, con varias referencias a las últimas encuestas, que ubican al Partido Colorado (PC) cada vez más cerca del Partido Nacional (PN) para la elección de octubre, el miércoles en la sede del PC se presentó oficialmente la lista 600 de Montevideo, del sublema Unir Para Ganar, que cuenta con varios dirigentes de lo que era el sector Ciudadanos.

Para el Senado, la lista está encabezada por Robert Silva -candidato a la vicepresidencia del PC-, y en segundo lugar figura el diputado Ope Pasquet. En el primer lugar para la cámara baja se ubica el diputado Felipe Schipani, luego Antonio Manzi, director nacional de Transferencias y Análisis de Datos del Ministerio de Desarrollo Social, y en tercer lugar figura la diputada María Eugenia Roselló.

El cierre del evento estuvo a cargo del candidato a presidente por el PC, Andrés Ojeda. El abogado empezó su discurso subrayando que tienen un “buen programa de gobierno”, con 256 páginas y 28 capítulos, fruto del trabajo “de más de 200 técnicos”. “Yo voy a cualquier debate con este programa; el problema es que el otro no debate ni tiene programa”, dijo, en referencia al candidato del Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, aunque ya todos los partidos presentaron sus programas ante la Corte Electoral.

“Hoy estamos en una semana especial, es en esta semana en que realmente ingresamos en zona de balotaje. Y el trabajo de todo este grupo y de todo el partido, que empezó siendo para garantizar un segundo gobierno de coalición, hoy se convirtió en el trabajo para liderar un segundo gobierno de coalición, y esto es muy importante”, sostuvo Ojeda. El candidato destacó que empezaron a “30 puntos de distancia” y hoy están “a cuatro puntos” (del PN). “De verdad, ¿alguien nos puede mirar a la cara y con seriedad decirnos que no podemos ganar? Ah, yo creo que no, nadie nos puede decir que no podemos ganar”, insistió.

Ojeda sostuvo que “la única pregunta que importa” de cara a las elecciones, “porque es la que define el futuro del Uruguay de los próximos cinco años”, es “qué candidato le gana al FA y a Yamandú Orsi en noviembre”. “¿El candidato que sube o el candidato que baja?”, inquirió. Ojeda aclaró que con esta interrogante no pretende ofender “a nadie” porque “la competencia sigue siendo leal y sana, y las diferencias grandes siguen estando con el otro modelo de país”.

El colorado sostuvo que “hace muchísimo tiempo” que no se enfrentan blancos y colorados, sino que el enfrentamiento es “la coalición con el FA”, y dijo estar “cada vez más convencido de que la coalición sólo puede ganar liderada por nosotros”. Luego, volvió a criticar al FA, diciendo que la campaña de la oposición es “de la nada, porque no tiene nada”, ya que Orsi “no va a la entrevista, no va al debate, no se sienta en eventos, y los carteles no dicen nada”, entonces, “es muy complicado ver qué es lo que dicen, sienten y creen”.

Más adelante, Ojeda volvió a referirse a quienes lo critican por su estilo de campaña. Sostuvo que “el micromundo intelectual” le dice “no tenés experiencia”, y agregó: “Cuando me dicen que no tengo experiencia, yo digo que no tengo experiencia en corrupción, ni en malas gestiones, ni en fallar a la gente ni en incumplir promesas; experiencia que quizás, por suerte, nunca tenga. Son las peores experiencias de la política que, lamentablemente, este mes estamos viendo todos los días”, sostuvo.

Luego se refirió a la renuncia al Senado del legislador frenteamplista Charles Carrera, que la cámara alta aceptó este miércoles: “Carrera tiene dos opciones: o firma un proceso abreviado, asume su condena y zafa de la cárcel, o termina preso, se los digo hoy”.

Por último, Ojeda dijo que tiene ganas de debatir con Orsi en noviembre, antes del balotaje. “Para los que no lo sepan, [Orsi] se puede esconder hasta octubre, pero no se esconde más en noviembre, porque está obligado a debatir por ley. Y la ley va a hacer lo que no pudo hacer la gente: lo va a sacar de la tatucera. Entonces, evidentemente, la gente tiene que preguntarse quién es el mejor candidato para pasar, pero yo también les pido que se pregunten qué debate quieren ver en noviembre. Yo les prometo que si me toca ese debate, acá no se aburre nadie”, finalizó.