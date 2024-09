Una pantalla gigante con spots y una DJ que pasaba música electrónica genérica marcaron un ambiente diferente a lo que suele ser la norma en el patio principal de la sede del Partido Colorado (PC), donde este miércoles de noche el candidato Andrés Ojeda lanzó oficialmente la lista 25 al Senado, la única encabezada por él. Ojeda fue el único orador del evento y tomó la palabra por más de una hora.

El abogado empezó su discurso subrayando que su grupo era el que “menos pensaban que podía ganar” la interna, y que largó “con un sueño, con ganas y contra pronóstico y estadística”, subido a dos conceptos: “Renovación y unidad”. “Dijimos que renovación es muchísimo más que la juventud, es cambiar la cabeza, política del futuro, siglo XXI”, agregó. Y destacó “el mojón épico” de la incorporación a su grupo de la diputada de Cabildo Abierto Elsa Capillera: “El primer diputado electo por otro partido que se viene al PC después de Hugo Batalla, en 1994”. Ojeda insistió con que el grupo que formó “vino a hacerse lugar contra lo de siempre”, porque “lo nuevo no pide permiso y llegó para quedarse”.

Ojeda aclaró que ha sido muy defensor de la unidad y lo seguirá siendo, y destacó que seguramente participará en una actividad de la lista del diputado Gustavo Zubía, “que ha sido un gran socio” de su grupo, con la lista 9007. “Este es el único Senado que voy a encabezar. ¿Eso quiere decir que no tengo aspiraciones de Torre Ejecutiva? No, de ninguna manera, están intactas. Pero los que pretendemos consolidar un espacio tenemos la responsabilidad de encabezar un Senado con nuestro grupo”, insistió.

Más adelante, el candidato colorado se refirió al “spot de la discordia”, en referencia al video que subió en sus redes sociales y que se hizo viral, en el que contesta preguntas personales en un gimnasio, mientras levanta pesas. Dijo que nunca pensó que fuera a tener la repercusión que tuvo: “Sabíamos que se iba a mover, pero no sabíamos que iba a ser la publicidad electoral más trascendente desde que hay internet”, afirmó.

Ojeda dijo que “lo interesante” de lo que pasó con su video es que pone a pensar “qué derecho” tienen los políticos de decirle a la gente “por qué tiene que votar”. Subrayó que el día que puso ese spot al aire también subió otro, filmando en su casa, en el que contesta diez preguntas “de pura política”. “Uno se viralizó y el otro no. ¿Eso es culpa mía? ¿Soy yo el que le dice a la gente, a punta de pistola, 'viralice este y dele menos bola a este?'”, preguntó, en forma retórica.

Destacó que en su candidatura “propuestas sobran”, ya que tienen “de todo y para tirar para arriba”, y le preguntó a los presentes “¿cuál fue la propuesta principal de Luis Lacalle Pou en 2019 para ganar?”. “No se acuerdan, porque no fue lo que definió su voto. Y eso no los hace a ustedes infradotados, no los convierte en personas clase B. Quiere decir que el voto tiene muchos componentes. A mí me deja tranquilo que ese spot de 48 segundos en un gimnasio es una pequeña parte de una campaña enorme, que tiene un programa espectacular”, subrayó.

“Tenemos una deuda con el pueblo uruguayo en materia de seguridad pública”

Más delante, Ojeda contó que “el otro día” fue un rato a la casa del presidente Lacalle Pou, “que tuvo la generosidad” de invitarlo a conversar, se sacaron una foto y, “como dicen en Argentina, estalló el escándalo”, que “francamente” no vio venir. Luego aclaró que el candidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, “es un amigo” y “pase lo que pase” van a ser socios. “De mi parte, la única respuesta, tanto a Álvaro Delgado como a Juan Sartori y toda la barra del PN, acá me van a ver, una y otra vez, trabajando por la coalición, siempre por la positiva”, agregó.

Ojeda dijo que dejó para lo último el tema en el que en su grupo andan “mejor”, que a su vez es “el más importante para la gente”. Agregó que su lista tiene “la responsabilidad de liderar el debate, en nombre de la coalición, sobre la seguridad pública”. “Lo quiero decir con claridad: tenemos una deuda con el pueblo uruguayo en materia de seguridad pública y nosotros vamos a saldar esa deuda en el gobierno que viene”, sostuvo.

Dijo que “es mucho más rendidor saber mucho de algo que un poquito de todo” y cree que “se están terminando los políticos todólogos, que saben un poquito de todo con un poquito de barniz”. “Yo prefiero tener políticos altamente especializados en un tema, y respaldados por otros técnicos altamente especializados en todos los demás temas, y tenemos un gran equipo en ese sentido”, aseguró.

Agregó que para los próximos cinco años Uruguay debería tener “un presidente especializado en el tema más importante, que es la seguridad pública”, y subrayó que él se “ha dedicado al tema muchos años”, y cree que es el “único de los candidatos que tiene experiencia en el área de seguridad pública”.

“Para empezar, creo que soy el único de los candidatos que tiene un título de maestría. O sea que soy el superficial, pero soy el que más ha estudiado. ¿Vieron qué loco todo, no? Uno arranca a mirar y resulta que como tenés 40 años y no sos gordo ni pelado, sos superficial. Es tremendo. Parece que en el currículum para ser político o presidente, tenés que ser viejo, o gordo o pelado, o todo. Pero, señores, no hay estereotipo para esto”, finalizó.