El día después del partido en el que hace una semana Uruguay enfrentó a Venezuela por Eliminatorias, que terminó en empate, el candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Andrés Ojeda, publicó en su cuenta de X una foto con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En el posteo le agradeció al presidente por recibirlo en su apartamento en Carrasco para mirar el partido de la selección uruguaya.

Luis Lacalle Pou y Andrés Ojeda

Una semana después, el candidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, al ser consultado por esto en una rueda de prensa, respondió: “Yo me reúno con Lacalle Pou bastante más seguido, pasa que no me saco fotos”. Y continuó: “Los partidos los veo en mi casa con mi familia”.

Delgado insistió con que se ve “bastante seguido” con el presidente, “generalmente a tomar mate”. Por otra parte, dijo que también se reúne con Ojeda, con el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Rios, con el candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, con empresarios y sindicatos. “A veces [las reuniones] son públicas y otras tantas no”, indicó.

Consultado sobre si el encuentro entre Lacalle Pou y Ojeda implica un apoyo del primero al segundo, Delgado respondió que “no hay que ser un experto en política para darse cuenta de dónde está el corazón del presidente de la República”.

Por otro lado, el candidato del PN señaló que le parece “perfecto” que el presidente se reúna con el candidato colorado. “Hemos sido un gobierno de puertas abiertas, el que ha pedido una reunión ha tenido la posibilidad de reunirse con el presidente, con el secretario de Presidencia, con los ministros”, subrayó.