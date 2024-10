“Hoy estamos en una semana especial, es en esta semana que realmente ingresamos en zona de balotaje”, dijo Andrés Ojeda, el candidato a presidente por el Partido Colorado (PC), este miércoles en un acto en la sede colorada. En los últimos días, Ojeda y varios dirigentes colorados se han mostrado entusiasmados por el crecimiento en las encuestas y la cercanía a Álvaro Delgado, el candidato del Partido Nacional (PN), pero, a menos de un mes para las elecciones, ¿Ojeda tiene realmente chance de llegar al balotaje?

Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra, dijo a la diaria que “no es imposible” que el candidato colorado llegue al balotaje, pero que “parecería muy difícil”, ya que “las encuestas muestran cierta diferencia y quedan muy pocas semanas” para la elección. Pomiés apuntó que Ojeda ha venido creciendo y que se debe tener en cuenta que la diferencia entre él y Delgado “no es el total”, porque “en la medida en que uno gana” votos, “el otro pierde”. “Entonces, no es que tenga que crecer diez puntos [para llegar al balotaje], sino que con cinco que pierda uno y gane el otro, podría ser”, explicó. De todas formas, insistió con que “es muy difícil crecer esa cantidad de puntos que le faltan en tres semanas”.

En cuanto a qué porcentaje de los indecisos podrían volcarse por Ojeda, Pomiés señaló que han estudiado a los indecisos, pero, “justamente, porque es la gente más alejada de la política, más por fuera de la información, es difícil medir su reacción”.

A su vez, el politólogo Antonio Cardarello dijo a la diaria que si bien la tendencia del PC viene creciendo y la del PN disminuyendo, “no darían los tiempos como para que las líneas llegaran a cruzarse”. Además, subrayó que también pesa “la estructura que tiene el PN en el interior”, que es “bastante más grande que la del PC de hace 20 años y tiene una cantidad de legisladores que van a ir por la reelección”. “Si bien la elección de presidente uno supondría que es la más importante, no hay que sacarle importancia también a la elección de los diputados en el interior, y me parece que la maquinaria del PN es más potente”, insistió.

Cardarello sostuvo que para que Ojeda llegue al balotaje “tendría que pasar algo catastrófico, algún error muy fuerte de Delgado y algún movimiento muy sorprendente” del colorado, y que “dé el tiempo para que repercuta”. El politólogo recordó que en la elección de 2019, después de la interna, hubo un momento en el que Ernesto Talvi, el candidato del PC, se acercó a Luis Lacalle Pou en las encuestas, pero después la diferencia entre ambos “terminó siendo bastante grande”. “Es cierto que esta vez la caída del PN es más pronunciada y con una pendiente más constante, y que obviamente Delgado no es Lacalle Pou”, matizó.

Bottinelli: “Las tendencias no son infinitas”

En tanto, Eduardo Bottinelli, director de la consultora Factum, en diálogo con la diaria también señaló que la posibilidad de que Ojeda llegue al balotaje “no es imposible”, pero “tendría que darse un movimiento que no se ha dado en los últimos años”. Señaló que, al observar la evolución del comportamiento electoral, se muestra que en los últimos 25 años el PC pasó del 33% (en la primera vuelta de 1999) al 10% (en 2004), “y después se movió en una banda entre el 10% y el 20%”; a su vez, el PN “siempre estuvo arriba del 20%” en esos años.

Por lo tanto, Bottinelli subrayó que para que Ojeda llegue al balotaje se debería dar un cambio “que es distinto a todo lo que pasó hasta ahora en los últimos 20 años”, aunque señaló que “es más viable”, porque “está habiendo mucho más traslado de votos dentro de los partidos de la coalición” y eso permite “una fluctuación mayor a lo que estábamos acostumbrados entre partidos”.

Pero, para que finalmente se dé ese fenómeno, continuó Bottinelli, “tendría que darse una votación del PN por debajo de lo que ha votado históricamente en posdictadura y un desempeño del PC por encima de lo que han sido los últimos 20 años”. Por lo tanto, deberían darse dos situaciones al mismo tiempo: que el PC rompa “el techo” de las últimas dos décadas y que el PN rompa el piso “de los últimos 40 años”. “No es descartable totalmente, pero es difícil”, remarcó.

Bottinelli subrayó “que las tendencias no son infinitas”, es decir, si todo el comportamiento de los votantes siguiera las líneas, Ojeda pasaría al balotaje, “pero en algún momento las tendencias se aplanan”. “Lo que no sabemos es si la tendencia de crecimiento del PC, que se da en todas las encuestas, es que llega a un techo en forma inmediata o puede continuar hacia adelante, lo mismo en el PN: si es una caída o si ya se estabilizó”, explicó. Agregó que se podría pensar que, siguiendo la evolución, en dos meses el PC pasaría al PN “si se siguiera comportando de la misma forma, pero no sabemos si ese comportamiento de crecimiento puede seguir o no”.

¿De dónde capta votos el Partido Colorado?

A su vez, Bottinelli señaló que los movimientos dentro de la coalición “son diversos”, ya que, por un lado, hubo una “caída de Cabildo Abierto”(CA), que “probablemente captó el PC”, y a su vez una caída del PN “que coincide con el crecimiento de PC”. O sea que “probablemente el PC pueda estar captando de los dos lados” de la coalición.

Además, el sociólogo señaló que en el estudio que realizaron en su consultora no se ve un efecto “de captación de nuevos votantes” por la vuelta de Pedro Bordaberry al PC para ser candidato a senador, sino más bien “una redistribución interna” entre votantes colorados. Afirmó en este sentido que “incluso hay un electorado de CA al que Bordaberry no llega” y cree que “Ojeda tampoco, que es el de los niveles más bajos”.

“Muchas veces el análisis de izquierda y derecha lleva a pensar que Bordaberry compite con CA, pero hay otro eje, de perfiles sociales o de clase, que son distintos. Como una parte del MPP [Movimiento de Participación Popular], o lo que fue el pachequismo en su momento, que hoy no aparece claro dentro del PC. De hecho, parte de lo que el FA recuperó tiene que ver con ese mismo sector”, indicó.

Por último, Bottinelli dijo que “hay que ver cómo juega el rol del presidente en la campaña, encabezando las listas, si eso genera o no un efecto en estos últimos 20 días”. “Si bien no es candidato presidencial”, es un elemento no “menor”, tanto por “su incidencia por el tema del plebiscito [de la seguridad social] como por encabezar todas las listas del PN”, finalizó.