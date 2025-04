A principios de abril, el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Éric Lombard, sorprendió con su afirmación de que la resolución del gobierno de Donald Trump de elevar los aranceles de Estados Unidos debería llevar a “acelerar las discusiones en favor” del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Francia ha sido un histórico opositor al acuerdo. De todos modos, la semana pasada quedó claro que la suya no es una postura unánime en el gobierno francés: la ministra de Agricultura, Annie Genevard, consideró que un eventual acuerdo con el bloque del sur “no es un remedio” a los aranceles de Trump y, por el contrario, “agregaría más desorden”.

De todos modos, pese a la oposición de Francia, en el gobierno uruguayo son optimistas respecto de que este será uno de los acuerdos de libre comercio del Mercosur que llegarán a buen puerto este año. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, dijo a la diaria que “la impresión” en el bloque, después “de una ronda inicial de consultas, es que si Francia no apoyara al final del día la discusión en el Consejo [Europeo] y algún otro país no lo hiciera, las mayorías no estarían afectadas al punto de que no se pueda aprobar a nivel europeo”. “Pero eso también está en el plano de las suposiciones; todo puede cambiar, sobre todo en estos tiempos tan complejos”, acotó. Para la cancillería uruguaya es prioritaria la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y por “las señales” que se están recibiendo, se espera que este año el Consejo Europeo apruebe el ingreso del tema para ser tratado en el Parlamento.

Además, Csukasi informó que el Mercosur también espera cerrar “definitivamente” en los próximos meses la negociación entre el bloque y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. “Viene también un potencial cierre, este año, de la negociación entre el Mercosur y Emiratos Árabes Unidos, que se inició hace poco tiempo y va bien encaminada”, destacó la subsecretaria.

Desde la cancillería uruguaya también se espera que se reactiven las negociaciones del Mercosur con Canadá y del bloque regional con Corea del Sur. Con respecto a este último país, Csukasi comentó que “una gran pregunta” que se viene haciendo es por qué no se avanzó con las negociaciones durante el último período de gobierno. “En su momento, Argentina, que tenía muchos problemas, había incluso dado la señal de que se bajaba de la negociación y que dejaba a los tres países restantes seguir avanzando a su ritmo, lo cual era una visión muy pragmática del anterior gobierno argentino. Después Argentina volvió a la mesa con el cambio de gobierno”, recordó Csukasi. Acotó que “obviamente, no son negociaciones fáciles porque son países que protegen mucho los sectores que nosotros necesitamos ver abiertos, pero el Mercosur está acostumbrado a negociaciones difíciles”. Respecto de la falta de avance del gobierno anterior en este tema, indicó que “no queda del todo claro si es excusa de la pandemia o si es excusa de que estábamos concentrados en la Unión Europea”. “Lo que sí es claro es que Uruguay ha planteado ya formalmente retomar esas negociaciones. En el caso de Canadá, teníamos más de la mitad de los capítulos cerrados; quedaban un par de temas complejos y otros temas que deberían haberse resuelto rápidamente”, afirmó.

La subsecretaria destacó que “hay una agenda muy viva en cuanto a relacionamiento externo” en el Mercosur. “Ahí siempre el tema es cómo hacemos realidad esas negociaciones y cómo hacemos que concluyan rápidamente y entren en vigor”, en lugar de quedar “en una especie de limbo, que es lo que genera tanta frustración a veces entre quienes ven esto de afuera”, señaló.

En un contexto internacional complejo, en el que reina la incertidumbre especialmente a partir de las medidas arancelarias tomadas por el gobierno de Donald Trump, la integración regional es una de las prioridades de la cancillería uruguaya. Además de la agenda comercial común, el Mercosur también es un espacio “para mejorar la relación bilateral” con Brasil, Argentina y Paraguay y “asegurarnos de que todo fluye tranquilamente para tener certidumbre en el barrio”, consideró Csukasi. A esa agenda intrabloque “hay que ponerle mucha atención y mucho cariño”, agregó.

La subsecretaria recordó que normalmente se critica la agenda comercial del Mercosur, que “no termina de convencer”. “Sin embargo, no nos podemos olvidar de que gracias a esa agenda es que nosotros le seguimos vendiendo a Brasil, que compite como principal o segundo destino de exportación de Uruguay, que seguimos relacionándonos con Argentina, que sigue siendo una fuente muy importante de inversiones para el turismo y para ciertos sectores industriales también”, apuntó.

Lubetkin: el Mercosur precisa “modernizarse”

Consultado este lunes en una rueda de prensa, el canciller Mario Lubetkin se refirió a los resultados de la reunión de cancilleres del Mercosur que se llevó a cabo el viernes en Buenos Aires y que resolvió estudiar la ampliación de la lista de productos exonerados del arancel externo común. Esta propuesta será trabajada en un ámbito técnico a fines de abril y ratificada definitivamente en una reunión de ministros que tendrá lugar a principios de mayo, dijo a la diaria Csukasi. Acotó que si bien la propuesta de Argentina fue vista “con buenos ojos”, Brasil no podía aprobarla en esa misma instancia porque obligatoriamente debía pasar por una comisión interministerial nacional.

En el encuentro del viernes en Buenos Aires, según informó Lubetkin, se coincidió en que al Mercosur “le falta y tiene atrasos frente a esta transformación dramática del mundo”, y que precisa “modernización”. Destacó que se acordó un calendario de reuniones mucho más acelerado que en otras instancias. “Hay la necesidad de actuar mejor que en otros períodos”, resaltó.