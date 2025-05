“Es un día muy triste para el país, para la república toda, pero también es la oportunidad que tiene el pueblo de homenajearlo y saludarlo. Creo que la movilización de la gente que está habiendo en estos momentos es realmente conmovedora”, expresó el ministro del Interior, Carlos Negro, más temprano, durante el cortejo fúnebre del expresidente de la República José Mujica.

Este miércoles, gran parte del gabinete ministerial del gobierno del presidente Yamandú Orsi acompañó a pie el cortejo fúnebre de Mujica, que iba hasta el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo, donde es el velorio. Fueron la excepción el canciller Mario Lubetkin, quien se encuentra de viaje oficial en China, y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, quien estaba en Berlín, Alemania, pero adelantó su retorno para llegar al velatorio, que seguirá mañana, según confirmaron a la diaria fuentes de la cartera.

En diálogo con la prensa, Negro destacó que Mujica “es un ejemplo de lucha, de perseverancia, de resiliencia, pero también es el más republicando de todos nosotros y nosotras”. El ministro valoró que la agenda derechos y la política de cannabis “es un ejemplo de ese republicanismo y esa liberalidad en el pensamiento de Mujica, que seguramente va a quedar como su mayor y mejor legado”.

José Carlos Mahía, titular de la cartera de Educación y Cultura, lo describió como “un referente de Uruguay, de la izquierda” y como “un referente latinoamericano”. Rememoró cuando coincidió con el expresidente en la Cámara de Diputados en 1994 y señaló que era “transgresor” y una persona con “mucha intuición en política, mucho carisma y mucha cercanía con la gente”, lo que constituye, según el ministro, su “legado principal”.

Consultado sobre si la pérdida marca un antes y un después, Mahía respondió que sí y que se trata de un “desafío”, así como cuando falleció Liber Seregni. Pese a eso, Mahía apuntó que el Frente Amplio (FA) ha sabido, con el paso de los años, generar relevos” y que “el propio Pepe miró hacia adelante”.

En ese sentido, expresó que la conformación del gabinete de Orsi “habla de esa misma mirada y es el desafío de esta generación”, de “saber que ellos [Tabaré Vázquez, Danilo Astori, Seregni y Mujica] fueron grandes líderes y que ahora tenemos la responsabilidad”. “El futuro dirá si todos los que estamos ahora estamos a la altura”, mencionó.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, señaló en diálogo con la prensa que las personas que asistieron al velorio “lo hace[n] con sentimiento de congoja pero como en paz”, y que “es como un sentimiento que causa Mujica, que es bien sui generis para un político”.

“Desde el punto de vista nuestro es como perder un ser querido, que vos te preparás pero cuando llega el momento nunca estás pronto”, expresó. Remarcó que tiene una “satisfacción enorme” porque no le quedaron “cuentas pendientes”, sino que conversó “todo” lo que pudo con Mujica, y destacó la compra del Instituto Nacional de Colonización de 4.000 hectáreas para trabajadores rurales, lo cual “es como un bálsamo para Mujica”.

En línea con las declaraciones de Orsi, Fratti afirmó que, en cuanto a la interrogante sobre el liderazgo vacante tras la pérdida de Mujica, “en política no hay herencia” y “no hay indicación con el dedo”, sino que “el devenir del tiempo va a ir delineando la figura”. “Algunos se van a destacar, otros no, y la gente es la que te va a ir guiando”, reafirmó.

“Es la razón por la que soy ministro. Es más, lo dijo él, no lo dije yo, que fui el único ministro que le pidió a Orsi, o sea que eso es clarísimo”, enfatizó.

Asimismo, destacó que cuando tenía alguna duda iba a la chacra de Mujica y Lucía Topolansky y “trataba de ordenar los pensamientos”. “Ahora no puedo; tengo que mirar solo para adelante y no olvidarme de sus recomendaciones, como cuando salí de la Federación Rural [y] me dijo: ‘Me gusta tu discurso de agro, pero no te olvides de los peones rurales’, y en eso vamos”, auguró.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, destacó en diálogo con Subrayado “la adhesión y respeto de los vecinos y de la población, de diversas formas”. “Observé expresiones de gritos, como reivindicando la lucha y su pasado”, añadió.

Castillo también resaltó “el respeto de los actores de todo el espectro político y también un compromiso de lucha, de respeto a la vida, de José Pepe Mujica”, y agregó que “ha estado presente con todo y en todo momento”.

“Era una persona a la que le gustaba conversar, además de que le gustaba charlar las diferencias. Muchas veces hemos manifestado distintos tipos de opiniones sobre algún tema en concreto, pero lo podías hablar muy tranquilo con él, con mucho respeto, y siempre terminaba con un abrazo fraterno, aun en las diferencias que hemos mantenido”, concluyó.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, remarcó que Mujica “era una persona que nos hacía pensar, que nos provocaba, que no se quedaba con las frases facilongas”, y que “atrás de eso había siempre una reflexión”.

“Nos enseñó y nos instaba a que lo más importante es el amor por la vida, el amor por su compañera, el amor por las ideas, y en este momento la reflexión se va hacia su compañera de la vida, Lucía”, subrayó y continuó: “No logro imaginarme el tremendo dolor que debe estar pasando, y nosotros, como uruguayos, como compañeros de militancia, tenemos que abrazarla y contenerla en este momento”.

Por otro lado, si bien no hablaron con la prensa sobre la figura del exmandatario, sí se expresaron a través de X el resto de los ministros. El canciller Lubetkin remarcó que la gestión “tiene y tendrá al gran embajador que fue para Uruguay en el mundo como referente”.

“El ejemplo de Mujica orienta la política exterior del país y nos recordará siempre que desde la humildad y el corazón se logran grandes objetivos buscando la felicidad colectiva”, concluyó.

Gabriel Oddone, titular de Economía y Finanzas, expresó que Mujica “fue un protagonista central de su época” y “un ser político en toda su esencia”. “Audaz, auténtico, polémico, sensible, sagaz. Una personalidad arrolladora. Imposible no tener opinión sobre él. Trascenderá su tiempo. Un fuerte abrazo a Lucía y a sus compañeros del MPP [Movimiento de Participación Popular].

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, replicó una de las frases más recordadas de Mujica, “no me voy, estoy llegando”, y escribió: “Tu pueblo te honra y te dice hasta luego”.

“Se fue Pepe, rodeado del amor de su pueblo. Un militante, un luchador, un referente que hizo historia y trascenderá su tiempo”, escribió el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, y destacó que “sus sueños de justicia seguirán esperando a miles”. “Vamos a redoblar, para que haya patria para todos y todas”, concluyó.

Cristina Lustemberg, titular de Salud Pública, expresó: “No te vas, Pepe, acá te quedás. Nos dejás una manera de estar en el mundo que no se aprende en ningún manual: vivir con coraje, con ternura y con la empatía como guía. Me enseñaste que la política también puede ser un acto de amor, y que lo simple, cuando es sincero, puede ser enorme”. “Gracias por tanto, acá te quedás, siempre”, finalizó.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, manifestó: “No encuentro palabras que expresen lo que significó tu vida para la mía, para la de mi hija. Para la vida de nuestro pueblo y, me atrevo a decir, para el mundo”. “Nunca te irás, llegás a cada momento, en cada una y en cada uno de nosotros”, destacó.

Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente, subrayó que “el cariño eterno de tu pueblo es tu mejor homenaje” y que “enseñarnos con tu ejemplo inmenso el valor de la vida y de la lucha por hacer que valga la pena [es] uno de tus grandes legados que nos dejás brillando como un faro”. “Gracias por tanto, un honor servir junto a vos, viejo”, resaltó.

Finalmente, Lazo, quien adelantó su viaje de Alemania, escribió: “Gracias por tu legado, por tanta vida, por tanto sin más”.