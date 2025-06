El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, brindó una rueda de prensa este sábado tras conocerse el fallecimiento de un hombre de 48 años, en la madrugada, que dormía en la plaza de la Terminal Goes. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) había anunciado el 15 de mayo que comenzaban las acciones del Plan Invierno y con ello, la búsqueda y asistencia de ciudadanos en esas situaciones.

Civila sostuvo que “nos enteramos al mediodía que una persona, de nombre Enrique, que estaba en la zona de la estación Goes, falleció. No se sabe todavía la causa del fallecimiento”, informó. Además, explicó que en varias ocasiones el hombre había ingresado al sistema de refugios, y que pidió cupo y después no ingresó, rechazando el lugar solicitado. Mencionó que en otras oportunidades “equipos del Mides fueron a buscarlo y él decidió no ingresar”.

Comentó que el último antecedente fue el 19 de mayo, cuando “se logró que ingresara a un refugio, pero después tuvimos conocimiento que fue internado en un hospital de ASSE. El equipo base fue al alta de él en el hospital a buscarlo y ya se había retirado, esto fue pocos días antes de esta situación”.

“Es la historia de vida de una persona, y la explicamos en palabras, porque todos los años sucede que en el invierno fallecen personas en la calle. Fallecen también personas en la calle otros meses del año, porque fallecen donde viven, y ese es el drama que tenemos. No quisimos dejar pasar este caso como una situación más. No es un número, es una persona”, dijo el ministro.

En ese sentido, manifestó que “hacemos un llamamiento a la ciudadanía, porque necesitamos que nos alerten sobre la realidad de las personas en situación de calle. Que nos avisen cuando hay una persona en un lugar para que el equipo vaya a buscarlo. A veces no es fácil, hay que intentar varias veces, las personas no quieren”.

Respecto de cómo se viene trabajando en el Plan Invierno, comentó que “en estos días hemos expandido los cupos del sistema, al punto que el pasado viernes 30 tuvimos 115 cupos disponibles que no se usaron. Es decir, se usaron una cantidad de cupos porque creció la demanda, pero a su vez quedaron cupos disponibles para otras personas”.

Además, recordó que para el uso de la internación compulsiva “se tiene que configurar una cierta situación, lo tiene que ver un médico y aceptar que se utilice dicha opción. Entonces, entre tanto necesitamos que las personas nos avisen para ir a asistir. Pedimos que nos llamen al número 0800 7898 para alertar sobre esas situaciones, y también al Whatsapp 092 910 000”.

“No nos vamos a quedar quietos con esto” dijo el jerarca y explicó que además de expandir la cantidad de cupos, hay propuestas y opciones ya anunciadas semanas atrás. Informó que a partir de la segunda quincena de junio se van a generar centros barriales comunitarios, que en principio serán nueve, que van a tener asociadas duplas de personas que saldrán a la búsqueda de personas en situación de calle “para establecer un vínculo, porque esto no es una cosa de una sola vez. Hay que conversar y conocer a las personas”.

En ese sentido, agregó que en esas duplas estará contemplada también la figura de los agentes comunitarios: “Son personas que conocen el barrio, y que pasaron incluso por situación de calle, lo que permitiría tener un diálogo distinto”.