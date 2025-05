Esta semana inició la recta final de cara a las elecciones departamentales. El escenario es más claro en algunos departamentos, como Colonia o Durazno, y en otros en los que históricamente ha gobernado el Partido Nacional (PN), como es el caso de Lavalleja, hay expectativa por lo que pueda pasar.

Una serie de documentos a los que accedió la diaria muestra compras con un sobrecosto que muchas veces supera el 100% y la construcción de espacios públicos cuestionados por “gastos desorbitantes” en la Intendencia de Lavalleja que crean un “escenario competitivo” para el Frente Amplio (FA), según comentan dirigentes frenteamplistas y plasma un análisis de la Fundación Liber Seregni.

Uno de los episodios que más llamaron la atención en la bancada departamental del FA es una serie de “compras absurdas” que la intendencia hizo en equipamiento para el predio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) en abril de 2023. Por ejemplo, según la licitación de la intendencia, se compraron –entre otras cosas– 20 vasos de vidrio por un valor de 7.881 pesos.

Los sobreprecios señalados por los frenteamplistas indican que la intendencia llegó a pagar 900% por encima de los precios del mercado. Se registraron 14 macetas por las que la comuna abonó 50.386 pesos y una cafetera por casi 15.000.

El edil frenteamplista Mauro Álvarez dijo a la diaria que se trata de “gastos desorbitantes respecto a lo que uno presume que podría llegar a hacer”. “Mucho más cuando es una licitación. ¿Esos son los mejores precios?”, se preguntó.

Otro de los episodios tiene que ver con la construcción de un juego en el predio de la estación de AFE en febrero de 2023. El pliego de la licitación, al que también accedió este medio, muestra un costo de 431.880 pesos uruguayos por “concepto de juego infantil caño redondo y sogas”. Esta obra fue cuestionada por el edil Álvarez, quien en su momento señaló en sus redes sociales que la comuna “firmaba cheques a ciegas”.

“A mí me llamó la atención, leyendo las resoluciones, que un juego que es un caño con unas cuerdas salió más de 430.000 pesos, más de 10.000 dólares”, criticó. El edil frenteamplista también comentó una obra realizada en el predio del parque Rodó de Minas para construir una serie de juegos infantiles, que también fue señalada por la otra ala del PN en Lavalleja, crítica con el exintendente Mario García, que renunció para hacer campaña por la reelección.

La interna nacionalista en ese departamento es compleja desde hace varios años. Este lunes, en una actividad de la lista 2004 de Alianza Lavalleja, sector que apoya la candidatura de la exdiputada Carol Aviaga, la dirigente Andrea Aviaga señaló que esa obra costó 21 millones de pesos. “Los juegos son toboganes y hamacas. No podemos entender cómo se dejan de lado necesidades básicas de la gente y se sigue gastando una suma que es, por donde se la mire, desorbitante. ¿Se puede gobernar de espaldas a las necesidades de la gente? No, no se puede”, lanzó.

Las letras de Minas en pausa

Hace algunos meses se conoció que la Intendencia de Lavalleja licitó la construcción de un cartel para la entrada de Minas por más de 600.000 dólares. Según supo la diaria, las obras para el armado del cartel están paradas y en el terreno no hay maquinaria y las estructuras de aluminio están tiradas. Las tareas fueron iniciadas, ya que se llegó a nivelar el terreno y las bases de hormigón fueron construidas, pero desde febrero están paradas. El edil Álvarez dijo que “no hay miras” de que las letras se terminen de colocar en el futuro.

El legislador dijo que desde la bancada frenteamplista han promovido diversas acciones políticas, como llamados a sala, interpelaciones y pedidos de acceso a la información pública, pero no han logrado que la intendencia responda. De todos modos, valoró que “el mejor veredicto” lo dará la población el domingo cuando se celebren las elecciones departamentales.

Según una encuesta hecha en abril por la consultora Equipos, a la que tuvo acceso la diaria, el PN lidera la intención de voto en el departamento con 33%, seguido por el FA, con 28%, y el Partido Colorado, con 12%. El sondeo indica, además, que 65% de la población serrana tiene el voto decidido, mientras que 14% “tiene idea pero podría llegar a cambiarlo” y 13% no lo tiene decidido, además de un 8% que está indecisa.

La Fundación Liber Seregni, una institución frenteamplista que se encarga de estudiar el comportamiento electoral y generar insumos para la discusión política, analizó este estudio de opinión pública y concluyó que el escenario en ese departamento es “competitivo”. Según el documento, el panorama muestra una “ventaja” para los nacionalistas, pero es “competitivo” en “términos generales”.

“La elección puede considerarse competitiva. Y todo sugiere que ese escenario con chances para el FA está definido especialmente por lo que ocurre a nivel local (visiones sobre la gestión y el estilo del intendente, imagen de las candidaturas) más que por la visión de la población sobre el clima político a nivel nacional (opiniones sobre el actual gobierno)”, analiza la fundación.