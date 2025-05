El triunfo del Frente Amplio (FA) en Lavalleja, por primera vez en la historia de ese departamento, derrotando al Partido Nacional (PN), sigue trayendo cola. Este martes, el presidente de la Junta Electoral de Lavalleja, Miguel Azurica (del PN), habló largo y tendido para el programa Desayuno y noticias, de Radio Federal FM de Lavalleja, en el que denunció “presiones” y “amenazas” de correligionarios en los últimos días del escrutinio.

Azurica dijo que es la primera vez que en ese departamento hay un empate técnico, y fue consultado por los periodistas del programa sobre el proceso final del conteo de votos. Uno de los conductores le dijo que “no todo fue color de rosa en esta semana”, y Azurica lo ratificó: “Estuvieron muy lejos las rosas, más bien las espinas, sí, hubo muchas”.

“Esto empezó el día martes, la presión fue tremenda. Pero la presión, vamos a decir bien clarito, del PN; nunca fui presionado por el Partido Colorado [PC] ni por el FA”, señaló. Dicho esto, agradeció a Mario García –el exintendente, que no pudo ser reelecto– y a la exintendenta Adriana Peña, ambos nacionalistas, que “nunca” le dijeron “una palabra”, pero aclaró que “sí” lo presionaron “los mandos medios”.

Azurica sostuvo que el martes “ya arrancó con un poquito de presión, pero muy leve”, y el miércoles “se fueron de mambo, más de uno”. Luego se refirió a que esas presiones fueron de “delegados y dirigentes” de la lista 58, 22 y 51 (su grupo). Uno de los conductores del programa le preguntó “qué querían o pretendían” quienes ejercían esas presiones, y Azurica contestó: “Lamentablemente, hubo gente que me trató de burro, de ignorante; capaz que algún error puedo tener, porque soy humano, pero la falta de respeto… Hubo gente que me gritó ‘andate, que le estás haciendo mal al partido’. El miércoles me llamaron y me dijeron ‘sos un burro, te tenés que ir, estás haciendo las cosas mal’”.

El presidente de la Junta Electoral dijo que le sirvió “haber sido árbitro de fútbol” porque está “acostumbrado a la presión”; de todas maneras, subrayó que “esta fue una presión totalmente distinta”, y contó que tuvo que tomar “una pastillita para bajar la presión un poco”. Insistió con que “las amenazas fueron duras”. Uno de los periodistas del programa le preguntó si “un director de la intendencia le prometió una paliza”. “Sí, sí, efectivamente”, contestó Azurica.

En el programa también le preguntaron si era verdad que quisieron que renunciara para que asumiera su primer suplente, de la lista 58, y Azurica contestó que sí. “Me pidieron varias veces la renuncia, y más de una persona”, acotó. Luego, le preguntaron nuevamente qué le exigían que hiciera. “La verdad que hasta el momento he analizado y pensado, y no sé qué querían”, señaló.

Ante esa respuesta, uno de los periodistas le preguntó si querían hacer fraude, y contestó: “Y parece que sí. Yo soy un tipo que siempre ha sido honesto y recto. Y son cinco componentes [en la junta], dos del FA, dos del PN y uno colorado. Y otra cosa que quiero dejar muy clara es que no fui el único que sintió presión: también le faltaron el respeto a la compañera del PC [Myriam Soria], presión y amenazas, del mismo PN”.

Por último, Azurica dijo que “capaz que los insultos, agravios y todas las amenazas” no le dolieron, pero lo que sí le dolió es que le dijeran que se había “vendido para el FA” y que “había entregado la intendencia”.

A todo esto, la diaria se contactó con Azurica para que ahonde en más detalles, pero dijo que no quiere hacer más comentarios porque “explotó una bomba” que él “no pensaba que fuera a explotar”.