Este miércoles, la Comisión de Hacienda de la cámara baja tuvo su primer contacto con el proyecto de ley del Frente Amplio (FA) para reestructurar deudas, limitar los intereses y prohibir las “prácticas abusivas”. El tema ha estado sobre la mesa muchas veces, pero sobre todo en el período pasado, debido a la insistencia de Cabildo Abierto (CA): primero, con un proyecto de ley, que no llegó a buen puerto, y luego, con la recolección de firmas para convocar a un plebiscito “contra la usura y por una deuda justa”, pero los liderados por Guido Manini Ríos no llegaron a juntar las adhesiones suficientes.

La diputada del FA Julieta Sierra, presidenta de la comisión, dijo a la diaria que la discusión sobre el proyecto será “bastante larga”, porque sobre este tema hubo iniciativas “de casi todos los partidos”. Por su parte, está revisando los antecedentes, para buscar los puntos principales en común entre los diferentes proyectos que se han presentado, al menos en los últimos diez años, o incluso más.

Sierra dijo que en la comisión van a armar una agenda de visitas de actores involucrados en el tema, desde el Poder Ejecutivo “hasta diferentes empresas y organizaciones”. Agregó que en la comisión “el espíritu en general es compartido” sobre el tema, pero existen diferencias e incluso cuestiones “jurídicas”, y tendrán que analizar si desde el Legislativo tienen competencias o no.

“Mi idea, como presidenta de la comisión, es llegar a un acuerdo que abarque a todos los partidos; entonces, eso exige trabajar mucho más. Si es un tema tan sensible, sobre el que todos los partidos han hecho diferentes propuestas, busquemos el consenso para que salga con el mayor acuerdo posible”, subrayó.

En tanto, el diputado blanco Pablo Abdala, que también integra la comisión, dijo a la diaria que en la sesión del miércoles hizo un “planteo político” por “la coincidencia objetiva que se da en este tema” entre el FA y el diputado cabildante Álvaro Perrone, porque, además, le resultaron muy “llamativas” una “serie de coincidencias”. Por ejemplo, que el proyecto “formalmente lo presentaron el 10 de junio, el mismo día que ingresó la Rendición de Cuentas a la Cámara de Diputados”.

“Eso puede no querer decir nada, o es una casualidad, pero a eso le agrego que en las últimas horas se reunieron Sierra con Perrone e intercambiaron elogios por las redes. Todo es legítimo, vamos a entendernos”, subrayó. Por lo tanto, Abdala preguntó si ya hay un acuerdo entre el FA y CA, porque “si ya hay un acuerdo”, lo que puedan aportar los otros partidos, “será muy poco”.

Sobre el tema de fondo, Abdala dijo que van a estudiar todos los antecedentes y el proyecto del FA, “con cabeza abierta”, y que el objetivo de la iniciativa “por supuesto” que lo comparten. “Estamos dispuestos a analizarlo, pero con mucha serenidad. Este es un tema en el que, además, le va mucho la imagen del país en cuanto al respeto de los contratos y las reglas de juego”, finalizó.

Sobre el “planteo político” de Abdala, Sierra dijo a la diaria que no hay ningún acuerdo de antemano con CA, y que le llevó el proyecto a Perrone porque CA no está en la comisión. Además, le parecía que, “por una cuestión de respeto al trabajo que habían tenido” en el período pasado al respecto, “correspondía avisarle que se iba a volver a tratar el tema en el Parlamento”. “En una cámara que no tiene mayorías, cada proyecto tiene su propia negociación, pero esto no tiene nada que ver con la Rendición de Cuentas. Además, no seríamos tan burdos de presentarlo dos días después”, subrayó.

Cabildo Abierto ya marca diferencias

Por su parte, Perrone dijo a la diaria que ya leyó el proyecto y lo primero que tiene para decir es que “no contempla las deudas con el Estado”, y eso para CA “es muy importante”, porque “el Estado aplica tasas de usura”, por lo tanto, subrayó que en ese tema ya tienen “una diferencia grande” con lo que plantea el oficialismo. De hecho, Perrone recordó que estaba planteado en el proyecto de ley que presentaron en el período anterior y también en la papeleta para juntar las firmas.

En concreto, en la papeleta, que planteaba modificar el artículo 52 de la Constitución (el que prohíbe la usura), se agregaba que sería “de orden público la ley que señale límite máximo al interés de las obligaciones”, incluidas “las correspondientes al pago de facilidades o infracciones exigibles por el Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, personas públicas de derecho privado y organismos paraestatales”.

El diputado cabildante dijo que el proyecto del FA modifica muchos artículos de la Ley 18.212, de 2007, que regula las operaciones de crédito, entonces, “hay que empezar a hacer un comparativo para ver qué significa realmente el proyecto”. Agregó que esperará a que empiecen a comparecer todas las delegaciones a la comisión y den su opinión, pero, “sin duda, el tema de las deudas con el Estado” es algo que desde CA llevarán adelante.

En cuanto a las dudas de orden político que planteó Abdala, Perrone dijo que desde que CA votó los artículos de la Rendición de Cuentas que aumentan el tope de endeudamiento y establecen partidas extra, “todo va a ser suspicacia” en torno a lo que haga su partido en el Parlamento. “Pero, como dijo Manini, nosotros no arreglamos embajadas; los que arreglan embajadas son otros”, finalizó.