Ante la solicitud del Partido Colorado (PC) de que el gobierno “revea su posición” en torno a la designación de la exvicecanciller Carolina Ache como embajadora de Uruguay en Portugal, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, afirmó que no ven “la razón por la cual hacerlo”.

“La fuerza que tiene eso en el mundo es enorme”, consideró Lubetkin, entrevistado por Palabras cruzadas de Radio Sarandí, sobre la designación de una vicecanciller y una vicepresidenta, por el rol que ocuparía Beatriz Argimón como representante de Uruguay ante Unesco. “Si a Uruguay, Italia o España nos mandara el vicepresidente, ¿cómo lo leeríamos? Como una señal realmente fuerte”, sostuvo.

Respecto al pedido del Partido Colorado, cuyo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) emitió el lunes una declaración en rechazo a la designación de Ache, en la que instó al gobierno a que “se abstenga de remitir la venia correspondiente” al Senado, Lubetkin comentó: “Será un pedido del Partido Colorado”. Y añadió que no ven razón para dar marcha atrás, “por una razón muy simple”.

Sostuvo que, desde el primer día, el “límite” fue “no sale al exterior quien tenga problemas con la Justicia”, y Ache “no tiene ningún problema con la Justicia”: “El caso de ella está cerrado. Y lo que ella va a hacer próximamente es testimoniar externamente con relación a una situación determinada presentada en el período anterior a nuestro gobierno”, acotó.

El canciller consideró, además, que si Ache no estuviera capacitada, no habría sido vicecanciller en el período pasado. “Yo no creo que ningún partido político nombre un ministro o un viceministro y al otro día sea un tonto o una tonta”, sostuvo. Por lo tanto, pidió que le “dejen”, como a Argimón y a los otros representantes designados, “hacer la gestión y que demuestren que son capaces”. De lo contrario, “yo asumo mi responsabilidad, pero yo creo que ellos van a trabajar bien y después nos demostrarán eso”, afirmó.

Sobre la propuesta a Argimón, el titular de Relaciones Exteriores aseguró que “estaba pensando en la figura de vicepresidente” en la designación. Aunque reconoció que mantiene “una muy buena relación” con Argimón y que trabajaron “muy bien” durante el período pasado, cuando él se desempeñaba como representante regional para América Latina y el Caribe del Fondo para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas.

“Yo no tengo duda del éxito del trabajo de ella y tampoco lo tengo de si efectivamente aprueban el de la exsubsecretaria Ache”, afirmó Lubetkin. Agregó que, estando en “un juego democrático”, el gobierno propone “los nombres” y luego corresponde “que se vote o no se vote”. “Nosotros consideramos que es una buena cosa para el país; después cada uno, con su conciencia, que asuma las responsabilidades del caso”, cerró.