Una delegación del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, encabezada por la ministra Tamara Paseyro, concurrió este miércoles a la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, con el objetivo de dar a conocer los lineamientos de la gestión de esa cartera durante estos cinco años.

La piedra fundamental de esta planificación será el Presupuesto Quinquenal, que el ministerio se encuentra elaborando, y sobre el que ya adelantó que solicitará al Poder Ejecutivo incrementar el monto asignado, especialmente para atender la situación habitacional de la población más vulnerable.

La jerarca señaló en una conferencia de prensa que el ministerio tiene como prioridad de dar un “incremento sostenido” del presupuesto, aunque no pudo detallar cuál es el monto al que se busca llegar, ya que aún se está trabajando en instancias de participación y en diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Desde la oposición se criticó que la ministra haya anunciado un incremento del presupuesto, sin definir cuál es la meta a alcanzar. La diputada del Partido Nacional Fernanda Auersperg dijo en diálogo con la diaria que es un “sin sentido” que el ministerio “ya sepa” que va a tener que aumentar el presupuesto “si todavía no están definidos los planes”.

Paseyro dijo que la cartera está convocando a la Comisión Asesora de Vivienda y a la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial, con el objetivo de consultar a la sociedad civil, federaciones y sindicatos, conocer sus visiones e incorporarlas en el presupuesto.

La ministra dijo de todos modos que hay algunas líneas de gestión que se van a continuar, como el Plan Avanzar, el Plan Juntos y el Plan Mejoramiento de Barrios, que buscan atender las situaciones de los asentamientos irregulares. Paseyro también informó de un convenio de la Dirección Nacional de Integración Social Urbana (Dinisu) con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para definir con certeza qué cantidad de asentamientos tiene Uruguay al día de hoy; en esa dirección, la ministra informó que el último relevamiento señala que existen 667 asentamientos, de los cuales 71% se encuentran en Montevideo y Canelones.

El objetivo del acuerdo con el INE, además de cuantificar los asentamientos, es saber su dimensión y cuánta población vive en ellos. “Siempre fue un debate a lo largo de los distintos periodos de gobierno saber cuántos asentamientos hay, pero nos olvidamos de que lo importante es saber las características y su dimensionamiento. No es lo mismo uno de diez familias a uno de 300”, remarcó.

A su vez, Paseyro dijo que el ministerio innovará con el Plan Crece Desde el Pie, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, para atender la situación de mujeres embarazadas que tienen un hogar sin el confort necesario para recibir al bebé. Este plan, contó, comenzará este semestre con un piloto, pero se continuará y se financiará a través del presupuesto.

También contó que se renovarán los convenios con las intendencias departamentales, luego de generar diversas reuniones con las nuevas autoridades que asumirán en julio y definir prioridades departamentales.

Por otra parte, Auersperg dijo en conversación con este medio que la ministra les aseguró que no se va a “regular” el mercado de alquileres. Esa era una de las preocupaciones que se generaba en la oposición cuando desde el gobierno se hablaba de un Plan Nacional de Alquileres. La legisladora comentó que la ministra dijo que no se “regulará” pero que sí se generarán instrumentos para subsidiarlos total o parcialmente.

Paseyro sobre ley de vivienda promovida: “No tener miedo a decir ‘esta política está mal’”

La ministra señaló que es “fundamental” para la gestión del ministerio la “transparencia”, la evaluación y el monitoreo de las políticas que aplica. En ese sentido, dijo que uno de los análisis que se están realizando tiene que ver con la ley de vivienda promovida, instrumento creado durante los gobiernos del Frente Amplio y que tuvo varias modificaciones en el último periodo de gobierno, y el que es cuestionado por la efectividad de sus respuestas ante el objetivo por el que fue creado, que era facilitar el acceso a una vivienda de las capas medias y bajas de la sociedad.

“[Tenemos] que hacer evaluaciones intermedias que nos permitan dialogar con la política pública. Evaluar y no tener miedo a decir esta política pública no funciona, necesita esta u otra modificación”, dijo Paseyro y comentó que están trabajando para, entre otras cosas, mejorar la distribución territorial de las viviendas que se construyen bajo este régimen, que, como surge de un informe de la Agencia Nacional de Vivienda, se han concentrado en Montevideo principalmente, pero también en Canelones (Ciudad de la Costa) y Maldonado (Punta del Este).

La jerarca también comentó sobre una situación de cinco edificios que ya están construidos y serán para jubilados y pensionistas, pero que aún no pudieron ser habitados por no tener la recepción provisoria de obra, que es la que brinda la intendencia correspondiente para verificar la obra. La ministra no especificó totalmente en qué departamentos se da esta situación, pero sí dijo que uno de los edificios está en Paysandú y otro en Montevideo.