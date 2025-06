En la conferencia de prensa, tras el fallecimiento de cuatro personas privadas de libertad a causa de un incendio en el módulo 11 de la Unidad 4 de Santiago Vázquez (ex Comcar), el ministro del Interior, Carlos Negro, apuntó contra la ley de urgente consideración (LUC) y las políticas del gobierno de Luis Lacalle Pou, que “vio en las cárceles la única solución a los problemas” y provocó “las consecuencias que hoy vivimos”.

Los dichos de Negro causaron la reacción en redes sociales de autoridades de la administración anterior, como el exsecretario de Presidencia Álvaro Delgado y el exministro del Interior Nicolás Martinelli, quienes desmintieron al secretario de Estado y lamentaron que se atribuyera el hecho a la LUC.

Delgado consideró “insensible” e “irresponsable” que se utilice “una tragedia para hacer caudal político” y rechazó que el gobierno use la LUC para “impulsar su proyecto de desprisionalización”. “Lamentablemente, estas situaciones se han dado tanto con la LUC como sin ella”, afirmó Delgado, y agregó que las autoridades “empiezan a dejar en claro que buscan desmantelar la LUC que la gente ya ratificó”.

Por su parte, Martinelli lamentó “profundamente” la muerte de las cuatro personas privadas de libertad y consideró que se trata de “una señal de alerta sobre la necesidad de asumir responsabilidades con seriedad”. En ese sentido, manifestó su preocupación por el hecho de que el ministro Negro “culpe” a la LUC de lo ocurrido. Al igual que Delgado, el exministro del Interior defendió que la ley fue “ratificada por la ciudadanía en un referéndum” y cuestionó: “Si tanto daño hace la LUC, como afirma, ¿por qué no proponen derogarla?”.

Martinelli sostuvo que la LUC “lo que hizo fue endurecer las penas para los delitos más graves”, pero Negro “no quiere o no puede decir” que el actual sistema judicial “fue impuesto por el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), aprobado en 2014 durante el gobierno de [José] Mujica, postergado y finalmente implementado en 2017 bajo el gobierno de [Tabaré] Vázquez”. Señaló que el nuevo CPP significó “un cambio estructural que transformó la respuesta del Estado frente al delito y que fue duramente criticado posteriormente”. El exministro recordó afirmaciones del expresidente Vázquez en su momento y del exministro del Interior Eduardo Bonomi, quienes atribuían el aumento de algunos crímenes a la implementación del CPP.

“¿Pero ahora el problema son las penas? ¿Y por qué entonces el ministro Negro propone aumentar penas para estafas o delitos informáticos? ¿En qué quedamos? ¿Las penas más duras sirven o no sirven? ¿Vamos a prisionalizar o a desprisionalizar? Porque si la filosofía del ‘más cárcel’ es un problema, deberían empezar por revisar sus propias propuestas”, aseveró Martinelli en la red social X. Por último, repasó iniciativas de la gestión anterior que fueron “producto de una estrategia de rehabilitación seria, sin patear al córner las culpas de por qué hay tanta gente presa en Uruguay”.

Asimismo, este miércoles, en sesión de la Cámara de Senadores, la legisladora del Partido Nacional Graciela Bianchi también se refirió a los dichos del ministro Negro. La senadora apuntó a “erradicar la costumbre de echarle la culpa al otro y, sobre todo, de partidizar la política carcelaria”. Al igual que Martinelli, enumeró acciones e inversiones del gobierno anterior en las cárceles, ya que “cuando se recibió el gobierno en 2019 el sistema carcelario tenía múltiples falencias”, aseguró.

“Ojalá el problema de nuestras cárceles sea un problema de la ley de urgente consideración y del aumento de las penas. Sólo se aumentaron penas a delitos graves, y además es una alternativa siempre de todos los gobiernos el aumento de penas para algunos delitos, para otros no”, afirmó Bianchi.

Por su parte, el actual senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber, quien también fue ministro del Interior durante la anterior administración, sostuvo en una rueda de prensa que se trata “un tema de gestión” y no de legislación. A su entender, Negro “tiene que hacer una investigación” y “traer una explicación” al Parlamento. “Me parece que es lógico que venga al Parlamento a explicar por qué se les pasó esta situación de enfrentamiento que se llevó estas cuatro vidas”, afirmó.

Heber aseguró que existen “responsables” por esta situación. Dijo que “un director de la cárcel no es alguien que cierra la puerta con una llave”, sino que es alguien que permanece en el centro penitenciario “las 24 horas, 12, diez, ocho horas de trabajo y está averiguando qué es lo que está pasando”.

Ojeda: “Echarle la culpa a la LUC es enormemente reduccionista”

El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda, en tanto, sostuvo en una rueda de prensa que “no es culpa de la LUC”, porque “esto ha pasado siempre”. En tal sentido, recordó que en 2012 “murieron diez personas quemadas en la cárcel de Rocha y no había LUC”.

Para Ojeda, “lo de echarle la culpa a la LUC es enormemente reduccionista” por parte del actual ministro del Interior. “Las leyes no hacen a las gestiones”, afirmó el senador colorado, y reclamó acciones concretas en el corto plazo. “A mí lo que me hubiera gustado escuchar por parte del ministro es cuál es el plan de aquí para adelante para que esto no pase, [pero] lo que escuchamos es 'vamos a convocar a un diálogo para, en mayo de 2026, presentar un plan'. Y mientras, ¿qué hacemos?”, preguntó.

“Si esto es lo urgente que es, no se puede esperar para tomar medidas”, subrayó Ojeda. El senador colorado afirmó además que “no hay ningún cambio de fondo si no se mejora la dignidad en la reclusión”. “Lo mínimo que tiene que hacer el Estado, que te encarcela contra tu voluntad, es garantizarte el derecho a la vida, lo mínimo de lo mínimo”, resaltó.