Luego de un incremento en el año electoral, las menciones a la seguridad pública como uno de los principales problemas del país cayeron por tercera vez consecutiva en las mediciones de Equipos Consultores y se ubicaron por debajo del 50%.

La última encuesta de la consultora arrojó que la inseguridad y el desempleo se mantienen como los dos principales problemas para la población. El 45% de los encuestados mencionó la inseguridad como primera o segunda respuesta, mientras que un 31% la consideró el principal problema del país. En tanto, el desempleo fue mencionado por un 28% en el total de las respuestas y por un 14% como el principal problema.

En el total de menciones, a la inseguridad y el desempleo les siguen la situación económica con 20%, los problemas sociales con 14%, la educación con 11%, la droga con 10%, los políticos y la actitud de la gente un 6%, y el gobierno e inflación 5%.

En comparación con la medición de abril, cayeron las menciones al desempleo (-3%), la educación (-11%) y la inseguridad (-6%), mientras que la situación económica (3%) y los problemas sociales (2%) aumentaron.

La caída en las menciones de la inseguridad en el año poselectoral se ha reiterado en los últimos tres ciclos de elecciones. Entre 2014 y 2025 pasó de 60% a 49%; entre 2019 y 2020 de 70% a 45%, y en el último año de 60% a 50%.

Además, Equipos destaca que la mención a los problemas sociales se mantiene en niveles altos, ubicándose en el cuarto lugar y desplazando a la educación luego de 15 años.

Por su parte, el desempleo genera mayor preocupación en el interior del país. El porcentaje de menciones a esta problemática (37%) se ubica cerca del de la inseguridad (41%), mientras que en la zona metropolitana la inseguridad (48%) supera al desempleo (23%) por más de 20 puntos porcentuales.