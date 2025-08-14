El senador del Frente Amplio (FA) Nicolás Viera se refirió al insulto homofóbico que recibió por parte del legislador nacionalista Sebastián da Silva, en la madrugada de este jueves, durante su exposición en la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores en Florida, que fue suspendida por “desorden” en la sala.

“Uno espera que el Parlamento nacional tenga una altura considerable para tratar grandes temas del país”, manifestó Viera en rueda de prensa, y lamentó que la discusión terminara en una “debacle ética inconducente”. Por otro lado, cuestionó el “tono de toda la interpelación”, con agravios al expresidente José Mujica, al Frente Amplio, al Movimiento de Participación Popular y a su persona. El senador del FA apuntó además que Da Silva lo ha agraviado anteriormente.

El insulto ocurrió cuando Viera se refería a Da Silva como “el senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándoles a los uruguayos que era un buen negocio invertir en Conexión Ganadera”. En ese momento, el senador se ubicó detrás para discutirle, lo llamó “atrevido” y terminó diciéndole “puto de mierda”. Para Viera, su actitud al hacer uso de la palabra estaba dentro del “marco del reglamento” cuando, “de manera prepotente, el senador actuó como actuó”. “Se paró a menos de un metro mío intimidándome, haciéndome señas con las manos, insultándome de todas las formas, y terminó como terminó”, señaló.

Entrevistado por la diaria Radio, Da Silva alegó que se trató de “temas que pasan cuando hay un momento de pasión” y consideró una “infamia, una canallada, una barbaridad” que Viera lo vinculara con la “mayor estafa que hubo en Uruguay”.

Viera afirmó que no hizo “ninguna alusión a Sebastián da Silva como estafador”. “Yo no sé cómo logra llegar a esa interpretación. Yo les pido a todos ustedes y a la población que vuelvan a escuchar mis palabras. Yo lo que digo es que el senador Da Silva recorrió los medios de comunicación aconsejando a la sociedad uruguaya invertir en Conexión Ganadera”, sostuvo.

“Yo creo que esto nos tiene que llamar a la reflexión. No puede ser que en el Parlamento nacional por ahí marquemos preocupación por la violencia en la sociedad, por la violencia en el deporte, y la violencia la tenemos instalada adentro”, afirmó Viera.

Sobre las disculpas de Da Silva, que fueron a “los integrantes del cuerpo” y no a su persona, el senador oficialista afirmó que no aceptaría “ningún pedido de disculpas de Da Silva, porque lo que él cometió fue un delito”.

“En este país decirle ‘puto de mierda’ a alguien aludiendo a la sexualidad es un delito de odio homofóbico y está penado. Yo no voy a aceptar ninguna disculpa porque no puedo aceptar la disculpa de un delito”, aseveró. Viera aseguró va a tomar “acciones” sobre el asunto, las cuales está evaluando con los técnicos de su equipo. Consultado sobre si prevén solicitar que el senador nacionalista no pueda continuar en su rol, Viera respondió: “No nos vamos a amputar ninguna forma reglamentaria ni legal ni constitucional que podamos ejercer”.

“El reglamento de la cámara es muy claro en su artículo 115 de las formas que se pueden prever, que van desde la sanción hasta un asunto político, y que la cámara se exprese”, señaló. En ese sentido, la cámara no se ha expresado, como sí lo han hecho las bancadas del Partido Colorado y del Partido Nacional. A propósito, acotó que “increíblemente condenan mis palabras como agraviantes, pero no condenan el delito de odio y homofobia que cometió el senador Da Silva. Cada uno está en la vereda que elige estar”.