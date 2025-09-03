Un incendio en una vivienda del barrio Villa Española dejó siete personas fallecidas: dos adultos mayores y cinco niños.

La Dirección Nacional de Bomberos (DNB) informó en un comunicado que en la mañana de este miércoles efectivos del Destacamento de Maroñas acudieron a un llamado por el incendio de la casa ubicada en la intersección de las calles Cipriano Miró y Apóstoles.

Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el incendio se había generalizado en el interior de la vivienda. Allí, encontraron una “víctima aparentemente carbonizada”, indicaron, y comenzaron las tareas de extinción del fuego.

Efectivos policiales también acudieron al lugar y actualmente se trabaja en investigar las causas y el origen del incendio.

Bomberos indicó que en lo que va de 2025 se han registrado 37 personas fallecidas en incendios en estructuras.