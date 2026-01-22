A una semana del comienzo de la fiscalización de la circulación por el carril Sólo Bus, el director de Movilidad, Germán Benítez, dio a conocer las cifras del primer relevamiento.

“En los dos primeros días –jueves 15 y viernes 16 de enero– se relevaron unas 160 multas diarias”, dijo Benítez a la diaria, y valoró que la cifra es menor a la prevista por la Intendencia de Montevideo (IM).

Según el jerarca, en las mediciones previas realizadas en noviembre y diciembre de 2025, se estimaban entre 350 y 450 multas diarias. Para Benítez, la cifra “es una buena noticia”.

“Quiere decir que la gente ha ido asumiendo la política y modificando su conducta. El objetivo de esta política no es multar, sino aumentar la velocidad de circulación de los ómnibus”, expresó.

La fiscalización involucra la circulación, la detención y el estacionamiento incorrecto que obstruya la senda. En este sentido, Benítez sostuvo que el 93% de las multas aplicadas son por estacionamiento irregular en el carril Sólo Bus, mientras que el 3% corresponde a circulación indebida por esa senda.

No obstante, recordó que está permitida la circulación por ese carril “hasta por 100 metros”.

En cuanto a la procedencia de los vehículos infractores, el director dijo que 55% son de Montevideo y 45% del interior del país.

“Teníamos la presunción de que una parte importante de los infractores era del interior porque quizá no estuvieran empapados de las noticias de Montevideo, pero no es así: está parejo y con leve predominancia de Montevideo”, señaló.

El control se hace de lunes a viernes de 7.00 a 20.00 y los sábados y feriados de 7.00 a 14.00. La IM fiscaliza por medio de 58 cámaras instaladas en ómnibus de las cuatro empresas y cooperativas de transporte metropolitano.

Benítez indicó que las cámaras están colocadas en “aquellas líneas que hacen más corrientemente el recorrido dentro del carril Sólo Bus”. Asimismo, dijo que también se fiscaliza el estacionamiento en las avenidas Millán y Rivera, que, aunque no cuentan con este carril, sí tienen prohibición de estacionar y detenerse “en varios lugares”.

Por último, mencionó que, finalizado el primer mes de fiscalización, la IM emitirá un informe “que no solamente hable de la cantidad de multas, sino también de la velocidad de viaje de los ómnibus”.