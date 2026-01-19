A partir de este lunes 19 de enero hasta el sábado 24 inclusive, en el horario de 4.00 a 14.00, la Intendencia de Montevideo (IM) realizará cortes de tránsito para la intervención de unas 25 palmeras en Bulevar Artigas, desde Avenida Millán hacia el este.

Según lo que informaron las autoridades de la IM a través de un comunicado, se trata de “trabajos de prevención de caída y control del picudo rojo” que estarán a cargo de la empresa Brimen.

En primera instancia, las labores implican la “tala y trozado de palmeras” desde las 4.00 a las 7.00 con una senda de circulación cortada y se “aplicará en ambas calzadas” de Bulevar Artigas, en el marco de una intervención que se realizará “por única vez” con el objetivo de “continuar controlando los efectos generados por el picudo rojo”.

En una segunda etapa, los trabajadores de la empresa levantarán los restos de las palmeras entre las 7.00 y las 14.00.

“La planificación de los trabajos puede verse modificada debido a las alertas meteorológicas pronosticadas. En caso de ocurrir cualquier eventualidad, se atenderán de forma urgente”, aseguraron desde la IM.