La Intendencia de Montevideo (IM) dispuso nuevas tarifas para el boleto del transporte público urbano de la capital, que comenzará a regir a partir de las 00.00 del lunes 5 de enero.

El ajuste será de dos pesos para todo el sistema, y aumenta la diferenciación de tarifas el pago electrónico (aplicado mediante la precarga de la tarjeta STM, o asociado a modalidad pospago) y el pago en efectivo, que, según informa la comuna en su página web, “es el mínimo necesario para garantizar su sostenibilidad económico-financiera”.

Los nuevos valores

Una hora: 52 pesos con pago electrónico, 64 pesos (común o una hora) con pago en efectivo

Dos horas: 78 pesos con pago electrónico, 97 pesos con pago en efectivo

Jubilado categoría A: 14 pesos con pago electrónico, 17 pesos con pago en efectivo

Jubilado categoría B: 23 pesos con pago electrónico, 26 pesos con pago en efectivo

Estudiante categoría A: 28,50 pesos

Estudiante categoría B: 39,90 pesos

Zonal: 27 pesos con pago electrónico, 34 pesos con pago en efectivo

Céntrico: 38 pesos con pago electrónico, 48 pesos con pago en efectivo

Prepago nominado (abono institucional): 46,80 pesos

Diferenciales (líneas D1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 11): 78 pesos con pago electrónico, 97 pesos con pago en efectivo

Combinación Metropolitana: 80 pesos

El mínimo de recarga de la tarjeta común es de 100 pesos.

La IM comunicó que se mantiene la devolución dispuesta para los usuarios frecuentes, quienes durante el mes realizan 40 viajes con pago electrónico, y obtienen un reintegro desde el día 10 del siguiente mes de dos pesos por cada boleto adicional usado.

También se conserva el subsidio para quienes sean beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social. La devolución dependerá del tipo de viaje realizado, de acuerdo a la siguiente determinación: