En el marco de una caída sostenida del valor del dólar, gremiales agropecuarias de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano exigieron a gobernantes “un golpe de timón antes de que sea tarde”. En un comunicado emitido el domingo, hicieron un llamado “urgente a la sensatez” de los gobernantes ante la situación económica del sector agroexportador: “No estamos bien. La mayoría de los productos que vendemos están con un nivel muy bajo de precios en un país endémicamente caro”.

En el escrito, las gremiales señalaron que el sector, “que vende en dólares toda la producción”, no puede seguir “bancando los modelos económicos basados en déficit fiscal y desorden de cuentas públicas”.

“Si el dólar se deprecia un 20% y los precios en pesos uruguayos suben entre 5 y 8%, los números no dan. Ya no aceptamos los discursos de un cambio de matriz económica, de que hay que pesificar la economía, de que es un proceso lento que implica la desindexación de salarios y corrección de ineficiencias tanto públicas como privadas”, expresaron. Y aseguraron: “El problema es ahora [...] Exigimos un golpe de timón antes de que sea tarde”.

“El país necesita al agro como motor del desarrollo, ¿hasta cuándo van a dejar que ese motor camine a pocas revoluciones? No sigan cargando al agro con los costos de fiestas ajenas”, culminaron.

Agro “en riesgo”

Dirigentes y exdirigentes del Partido Nacional se manifestaron en apoyo al pedido de las gremiales. El senador nacionalista Sebastián da Silva compartió el comunicado en su cuenta de X y escribió: “Dos mil por ciento de acuerdo”.

Asimismo, el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos María Uriarte también compartió el comunicado y dijo que la situación “no sólo se debe a razones de política monetaria y financiera, sino a pagar el déficit fiscal que no ha parado de crecer”. Según el exjerarca, se continúa “poniendo en riesgo al agro” con la transferencia de “enormes cantidades de dinero” para que el Estado financie “su endémico déficit fiscal”. En este sentido, mencionó que rubros como la agricultura de secano y el arroz, “hoy luchan por sobrevivir”.

“Yo no pierdo la esperanza de llegar a ver algún día a un gobierno uruguayo que con determinación y coraje reduzca el déficit fiscal, y cambie la actual visión populista que sólo busca votos para perpetuarse en el gobierno por una visión país donde el foco sea mejorar la vida de todos los uruguayos”, expresó Uriarte, y puso como ejemplo a Nueva Zelanda, país que “hace muchos años lo logró”. “Se puede”, concluyó.

Ante el descenso sostenido del tipo de cambio, el Banco Central del Uruguay resolvió el lunes recortar la tasa de interés en 100 puntos básicos: pasó de 7,5% a 6,5%.