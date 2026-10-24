Fernando Pereira dijo que la opinión de María Julia Muñoz sobre el caso Cardama “no es coincidente” con la postura del FA

El presidente de la fuerza política puntualizó que la exministra de Educación y Cultura actualmente no integra la dirección del FA “ni es legisladora”.

A última hora del viernes, el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se pronunció en redes sociales sobre los dichos de la exministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz en relación al caso Cardama. El presidente de la fuerza política dijo que la opinión de Muñoz “es personal” y “no es coincidente” con la postura que ha expresado el partido.

En declaraciones a El Observador, Muñoz se refirió a las negociaciones del gobierno anterior con el astillero español para la adquisición de dos patrullas oceánicas y dijo que Cardama financió la última campaña electoral del sector político encabezado por el senador nacionalista Javier García, quien, como ministro de Defensa Nacional, firmó el contrato con la empresa española. “Es imposible que una lista como la 40 tenga la propaganda que tuvo. Por favor, si Cardama no está metido ahí adentro, ¿dónde está?”, expresó Muñoz.

Pereira, recientemente reelecto como presidente del FA, señaló que las “adjudicaciones de responsabilidades políticas” en torno al caso se efectuaron en la conferencia de prensa que el oficialismo realizó una vez finalizado el trabajo de la comisión parlamentario que investigó el proceso de compra de las patrullas oceánicas. Allí se planteó que “el expresidente Luis Lacalle Pou era el principal responsable político de una decisión que perjudicó a nuestro país”.

“Siendo coherentes con esa posición, nuestros parlamentarios aprobaron el envío de los obrados a la Fiscalía, que está analizando el caso”, remarcó Pereira.

Pereira calificó a Muñoz como “una importante miembro” del FA, pero puntualizó que actualmente “no integra su dirección ni es legisladora”. “Su opinión es personal y no es la posición que tiene el FA que, como ya dije, ya hemos pronunciado. Para ser claro, la posición de María Julia no es coincidente con lo que hemos expresado”, subrayó.

El presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, que calificó los dichos de Muñoz como “intolerables e infamantes”, había reclamado un pronunciamiento de las autoridades del FA.

En el mensaje que publicó en redes sociales, Pereira dijo entender el reclamo del PN, aunque agregó: “Lo que resulta raro es que mantengan silencio en relación a los dichos de [Sergio] Bottana, de Graciela Bianchi o de Sebastián Da Silva. No obstante, no tuvimos dificultad en responder sobre la posición del FA”.