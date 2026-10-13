La oposición presentará una denuncia penal contra el vicepresidente de la Jutep por abuso de funciones

El senador colorado Pedro Bordaberry trató a Alfredo Asti de “rata rastrera” luego de recibir un oficio con preguntas sobre una supuesta violación constitucional por parte de Robert Bouvier, colorado en el directorio de AFE.

Por fuera del orden del día, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó este martes en la Cámara de Senadores una moción para que se declarara “la improcedencia de lo solicitado en el oficio número 159/2026” de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Según contó, este oficio –que le llegó la semana pasada– lleva la firma del vicepresidente del organismo de contralor, Alfredo Asti, y consiste en “un interrogatorio a propósito de lo que se llama en el oficio [una] denuncia o noticia de acto de corrupción”.

Desde la Jutep señalaron a la diaria que la nota fue elaborada por la Asesoría Letrada de la Jutep, a raíz de una denuncia presentada contra un director de un ente público.

En concreto, se trata de Robert Bouvier, miembro del directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado y dirigente del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado (PC), liderado por Bordaberry. A Bouvier se lo acusa de haber participado en un acto político partidario del PC, algo que tiene prohibido por la Constitución. La carta magna establece que los directores de entes autónomos “deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político”. La denuncia fue presentada ante la Jutep por el convencional del PC Esequiel Ibarra, quien meses atrás denunció al senador colorado Andrés Ojeda por ejercer como abogado siendo legislador.

En declaraciones al diario La Unión, Bouvier dijo que el encuentro al que asistió “no fue una reunión” de Vamos Uruguay, sino un evento para darle “la bienvenida a Walter Cervini”, diputado colorado por Canelones, quien “había estado gravemente enfermo”, “más de un mes en el CTI”. “Se reintegraba a la actividad política, entonces pensamos hacer un asado de recibimiento”, señaló.

Bordaberry señaló que la Constitución “dice con claridad meridiana quién juzga y quién denuncia” una eventual infracción de este tipo. Indicó que el organismo responsable de sancionar es la Corte Electoral, mientras que las denuncias pueden ser presentadas por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o “las autoridades nacionales de los partidos”. En ningún caso, remarcó, por la Jutep.

Bordaberry también mencionó que el oficio que recibió “lleva una sola firma y no invoca resolución alguna de la propia Junta”. Desde la Jutep apuntaron a la diaria que Asti únicamente firmó la nota, elaborada por la Asesoría Letrada, pero no tuvo “ninguna otra intervención”.

La moción de Bordaberry fue rechazada por la mayoría frenteamplista en el Senado: solo obtuvo 12 votos en 27 legisladores presentes. Minutos después, en una conferencia de prensa, Bordaberry acusó a Asti de “perseguir adversarios políticos”, mientras que el senador colorado Andrés Ojeda anunció que se presentará una denuncia penal para que se evalúe “si el señor Asti ha cometido o no un delito de abuso de funciones”.

Bettiana Díaz: “Esto sale de la Asesoría Jurídica de la Jutep”

El senador del Partido Nacional Sebastián da Silva cuestionó “la doble vara del Frente Amplio”. “Para un asado, Asti y la Jutep son bárbaros”, pero “para la compra irregular del presidente de la República de la camioneta, son lentos”. Ojeda, en tanto, expresó: “Yo creo que tenemos más garantías en un comité de base que en la Jutep, que se ha convertido en una verdadera Gestapo persecutoria”.

Luego de que se votara la moción, Bordaberry retomó la palabra y sostuvo que en este asunto existe “una profunda inhumanidad”, porque “todos sabemos lo que pasó hace menos de dos meses: un diputado se recuperó de un percance de salud muy grave, que puso en riesgo su vida, lo llamaron legisladores, gente de todos los partidos, lo llamó el presidente de la República para interesarse por su salud, y sus amigos hicimos un asado para festejar su recuperación”. “Y el señor Asti, un genio de la maldad y de la degradación más grande que se pueda imaginar, resulta que va e investiga eso. ¡Rata rastrera!”, manifestó.

En representación del Frente Amplio, la senadora Bettiana Díaz dijo que, ante el planteo de Bordaberry, el oficialismo se contactó con el directorio de la Jutep. Según señaló, el organismo de contralor informó que el oficio “remite a una denuncia anónima”, la cual “se recibe y, sobre esa base, la asesoría jurídica de la Jutep redacta un informe”. “Hace un tiempo que estuvo en discusión si [los fallos de la Jutep] estaban muy apegados o muy desapegados de los informes que salían de la Asesoría Jurídica; esto sale de la Asesoría Jurídica de la Jutep”, destacó.

Con todo, Díaz valoró que el Senado ahora “se pueda preocupar por darles garantías a los legisladores”, ya que durante la anterior legislatura “nosotros tuvimos espionaje a senadores de la República” en referencia a Charles Carrera, Mario Bergara y la empresa de seguridad Vertical Skies. “Si habrá que tener estatura moral y ética para hablar de la defensa de la democracia”, expresó.