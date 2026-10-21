Partido Colorado “condena el accionar” de Asti “por fuera de la ley”, al realizar “una pesquisa e interrogatorio” a Bordaberry

Así como este lunes el directorio del Partido Nacional (PN) le dedicó toda su sesión a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), reforzando sus críticas hacia los integrantes del oficialismo en ese organismo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) también trató el tema. El CEN colorado emitió un comunicado en el que “condena el accionar” del vicepresidente de la Jutep, Alfredo Asti, “quien actuó por fuera de la ley y del artículo 77, numeral 4”, de la Constitución porque “realizó una pesquisa e interrogatorio” al senador colorado Pedro Bordaberry “sobre supuestos hechos que exceden las competencias de la Jutep”.

En el comunicado se subraya que el citado numeral le atribuye exclusivamente a la Corte Electoral el conocimiento de las prohibiciones de actividad político-partidaria para directores de entes autónomos. Por lo tanto, “la actuación de Asti constituye un grave atropello institucional”.

Se agrega que, en este contexto, el CEN “apoya la reforma de la ley orgánica de la Jutep, en consonancia con la discusión del proyecto de ley del diputado colorado Conrado Rodríguez, como uno de los posibles cambios a introducir en nuestra legislación”. Esa iniciativa propone que los directores de la Jutep “sean exmagistrados del Poder Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o del Ministerio Público, con antigüedad mínima de diez años en la magistratura, a fin de garantizar idoneidad técnica, imparcialidad e independencia”.

“El PC reafirma su compromiso con el respeto a la Constitución y el funcionamiento legal de los órganos de control”, finaliza el comunicado.