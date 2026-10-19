Partido Colorado reclamó la celebración de elecciones en Venezuela y señaló que aún hay más de 300 “presos políticos”

El Comité Ejecutivo Nacional del partido también reclamó que “se garantice el retorno seguro de todos los venezolanos que deseen regresar a su país, sin persecuciones ni represalias”.

A más de diez meses del secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, que configuró un nuevo tipo de relacionamiento entre Caracas y Washington, el Partido Colorado (PC) se pronunció este lunes sobre la situación política en Venezuela. A través de un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional del PC manifestó su respaldo a “las voces de la comunidad internacional que reclaman la celebración de elecciones presidenciales libres, justas, transparentes y verificables, con plenas garantías democráticas y respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano”.

En los últimos días, el gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones que pesaban sobre Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la actual presidenta, Delcy Rodríguez, ambos integrantes del mismo gobierno al que pertenecía Maduro. Desde la oposición venezolana, Corina Machado pidió recientemente “la libertad de todos los presos políticos, el regreso de cada uno de los venezolanos perseguidos y la fecha de la elección presidencial”. “Queremos elegir nuestro destino, reconstruir nuestro país y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Esto solo es posible en democracia y libertad”, expresó.

A nivel local, en los últimos días el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, afirmó que “nada ha cambiado” en cuanto a las relaciones diplomáticas. “Para nosotros, la solución para Venezuela es muy clara: que haya elecciones, que alguien gane, que un tribunal independiente confirme que María o José ganaron, y 15 minutos después, estableceremos relaciones diplomáticas con el legítimo vencedor de una elección democrática”, expresó el canciller uruguayo en entrevista con Folha de São Paulo. Esto ameritó una respuesta de su par venezolano, Félix Plasencia, quien rechazó “las visiones vetustas y arrogantes que irrespetan la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y que nada tienen que ver con el proceso de transformación que adelanta Venezuela mediante el diálogo político para la convivencia democrática”.

El PC señaló en la declaración de este lunes que, “habiéndose superado ampliamente los plazos constitucionales previstos para la convocatoria de elecciones presidenciales”, aún persiste “una situación de incertidumbre institucional y cuestionamientos sobre la legitimidad del poder en Venezuela”.

El partido exigió “la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, que aún superan los 300, y el pleno restablecimiento de las libertades y los derechos humanos” y también reclamó que “se garantice el retorno seguro de todos los venezolanos que deseen regresar a su país, sin persecuciones ni represalias, y el derecho a participar en la vida política y electoral sin proscripciones ni inhabilitaciones arbitrarias”.

Por último, el PC reafirmó “su histórica solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso con la democracia, la libertad y el Estado de derecho”.