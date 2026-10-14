El gobierno de Trump levantó las sanciones que pesaban sobre Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana

La administración estadounidense que lidera Donald Trump anunció este miércoles el levantamiento de las sanciones que pesaban contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez.

En una publicación realizada en la página del Departamento del Tesoro estadounidense se comunicó el fin de las sanciones contra Rodríguez, uno de los hombres más fuertes del gobierno venezolano, quien al igual que su hermana accedió a colaborar con Estados Unidos, luego del fugaz ataque sobre Caracas del 3 de enero que terminó con el secuestro y traslado a Nueva York del expresidente Nicolás Maduro.

Rodríguez está al frente del poder legislativo venezolano desde 2021 y en su extensa trayectoria política ocupó varios cargos relevantes, siendo vicepresidente bajo el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez y como ministro de Comunicación, entre otros puestos.

Además, actualmente Rodríguez es uno de los principales interlocutores del diálogo promovido por el gobierno de Estados Unidos entre el chavismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera, quien, luego de las elecciones realizadas en 2015, no reconocidas por el chavismo, fue electa presidenta de la Asamblea Nacional.

Los contactos políticos en curso entre dirigentes del oficialismo y de una parte de la oposición tienen como finalidad, de acuerdo a los dictados de Washington, particularmente del secretario de Estado, Marco Rubio, el objetivo de negociar una transición política en Venezuela que termine con la celebración de elecciones, aunque previamente deben procesarse cambios tanto en el Tribunal Supremo como en el organismo electoral.

La agencia Reuters informó que el Ministerio de Comunicación de Venezuela, encargado de gestionar las consultas de la prensa para el gobierno, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el levantamiento de las sanciones a Jorge Rodríguez.

En el contexto de la tutela directa ejercida por Estados Unidos sobre el gobierno de Caracas, la presidenta Delcy Rodríguez prometió hace pocas semanas, durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que el país celebrará elecciones, aunque todavía no fijó una fecha concreta. La líder opositora y premio nobel de la paz, María Corina Machado, exigió que los comicios se celebren antes de julio de 2027, pero su opinión es totalmente secundaria, ya que la dirigente, quien lidera una de las varias corrientes de la oposición venezolana, fue expresamente ninguneada por Trump, quien dijo que ella no estaba preparada para dirigir el país.

En contraste, el magnate republicano siempre se mostró extremadamente considerado en sus declaraciones públicas sobre Delcy Rodríguez, de quien en más de una ocasión dijo que está haciendo un muy buen trabajo.

Al igual que su hermana, Jorge Rodríguez viene siendo un peón muy útil para Estados Unidos y, en su afán de seguir detentando una posición de poder, promovió desde la Asamblea Nacional, que está bajo el control del oficialismo, varias reformas importantes, entre ellas, la ley que facilitó la entrada de más compañías petroleras extranjeras, una normativa similar para el sector minero y una iniciativa para permitir la inversión privada en la deteriorada red eléctrica del país.

Desde la destitución de Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez, Caracas y Washington retomaron las relaciones diplomáticas que se habían cortado en 2019, y en el contexto de las imposiciones de Estados Unidos, ambos países cerraron un acuerdo que les otorgó a empresas estadounidenses acceso a 17 yacimientos petrolíferos.

En agosto, Trump anunció un plan para asegurar el acceso directo de Estados Unidos a una gran parte de las vastas reservas de petróleo de Venezuela con el fin de reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense.