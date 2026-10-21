PIT-CNT consideró como un “avance” el proyecto de jubilación anticipada, aunque propuso que sea compatible con el trabajo

El representante de la central sindical Carlos Clavijo se reunió con los ministerios de Economía y Trabajo, y dijo que el texto “es muy parecido a lo que se pudo arribar en el Diálogo Social”.

Las autoridades de los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se reunieron este miércoles por la mañana con representantes del PIT-CNT, la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay y las cámaras empresariales, que participaron del Diálogo Social, para presentarles y profundizar en los detalles del proyecto de ley para crear una causal anticipada de retiro a los 60 años. Este martes, los ministros Gabriel Oddone (MEF) y Juan Castillo (MTSS), así como el director de la OPP, Rodrigo Arim, hicieron lo mismo con el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio.

La jubilación a los 60 años es una reivindicación de la central sindical desde que se aprobó la Ley 20.130 de reforma jubilatoria en el gobierno de Luis Lacalle Pou, que la aumentó a 65 años, y fue un tema que los trabajadores impulsaron en el Diálogo Social. Luego de la reunión, el representante del PIT-CNT en la instancia convocada por el gobierno Carlos Clavijo afirmó a la diaria que el movimiento sindical estará de acuerdo con todo aquello que se trate de “propuestas de avance”, tanto en las condiciones que ellos plantean como en “condiciones inferiores, pero que sean avances en materia de derechos”. “[El proyecto] va en el camino de contemplar lo que se discutió en el Diálogo Social, más allá de que nosotros queríamos otra cosa y en el plebiscito queríamos otra cosa, pero es un avance”, subrayó.

En ese sentido, mencionó dos componentes “muy fuertes” del proyecto del gobierno más allá de la jubilación anticipada: la revisión de los plazos para el reconocimiento de servicios anteriores al inicio de la historia laboral en 1996, y la jubilación por incapacidad total, “un derecho que había sido recortado” en la Ley 20.130, “donde si vos tenías causal jubilatoria común y seguías trabajando y te incapacitabas, tenías que jubilarte por jubilación común, no por incapacidad física, que se le agrega a la jubilación común entre un 20% y 25% según las condiciones”, sostuvo.

Sobre la causal que habilita la jubilación a los 60 años para todas las personas, Clavijo consideró que “es muy parecido a lo que se pudo arribar en el Diálogo Social”, aunque el movimiento sindical haya planteado “volver todas y todos a las mismas condiciones” que antes de la 20.130. De todas formas, valoró que la iniciativa “va a dar la libertad para jubilarse a los 60 años para todas y todos en diferentes condiciones; un 30% va a tener una jubilación igual o superior” al régimen anterior a la actual ley sobre seguridad social, por lo que consideró que “eso es bueno y es un avance”.

Más allá de la valoración positiva, Clavijo señaló que un planteo que le hicieron a las autoridades es que cuando el PIT-CNT vaya al Parlamento para dar su opinión, va a “tratar de enriquecer” el texto, a través de propuestas que consideran “sustanciales”. Una de ellas es que sea compatible el trabajo y el acceso a la causal anticipada, lo cual no se permite en la iniciativa enviada por el gobierno, una posibilidad que existe cuando las personas se jubilan a los 65.

El director de la OPP explicó esta semana en Panorama informativo de la diaria Radio que la causal prevista en el proyecto es “excepcional” y que el objetivo del gobierno es “generar las condiciones” para que las personas puedan jubilarse en caso de no estar en condiciones de seguir trabajando o que no sea su deseo; por lo tanto, “no puede suceder que esta causal implique que la persona se retire, cobre algo de ingresos y a la vez genere ingresos a través de otro mecanismo”.

Este punto fue cuestionado días atrás por la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social a través de un comunicado en el que señalan que para “quienes perciben ingresos insuficientes, la posibilidad de complementar su jubilación mediante el trabajo puede resultar fundamental para sostener sus necesidades básicas”.

La otra propuesta que harán en el marco de la discusión parlamentaria tiene que ver con aumentar la tasa de reemplazo –el porcentaje de los ingresos laborales que se cobran como jubilación– “fundamentalmente en algunos colectivos que son los más postergados”. Clavijo apuntó que lo ideal sería que esto fuera en general, pero que “si no se puede”, la intención es “ir buscando la vuelta para que se enriquezca esto y que la tasa de reemplazo sea superior”.

“Queremos enriquecer este proyecto para ver si podemos lograr más avances todavía, pero en realidad el proyecto ya es un avance para lo que hay, porque la [Ley] 20.130 nos expropió cinco años de nuestra vida, nos recortó derechos”, expresó.

Tras la reunión con las autoridades, con la información recibida y los planteos que trasladó al gobierno, Clavijo elaborará un informe para el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en el que se basará la postura de la central con respecto al proyecto.