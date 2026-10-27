Sanguinetti expresó preocupación por la “deriva psicológica tan desajustada” de Milei

El expresidente uruguayo consideró que la estadía en España del mandatario argentino fue un episodio “tristísimo” y “horrible”; a su vez, dijo que en Brasil hubo “una formidable victoria personal de Lula”.

“El resultado de esta elección representó la victoria de la democracia, del multilateralismo y de la paz. Seguiremos juntos en la lucha por más justicia social e integración regional con prosperidad compartida”, fue la respuesta que le dio este lunes a Yamandú Orsi el presidente de Brasil y ganador de la segunda vuelta, Luiz Inácio Lula da Silva. En la noche del domingo, minutos después de que se confirmara la reelección del histórico líder del Partido de los Trabajadores, el mandatario uruguayo conversó con Lula por teléfono y después escribió en X: “Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”.

Para el expresidente uruguayo Julio María Sanguinettti, la victoria de Lula frente al candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, “es un triunfo importante” y, para la perspectiva de Uruguay, “es la continuidad de la relación que hoy tenemos”.

En declaraciones a Canal 5, Sanguinetti dijo que hubo “una formidable victoria personal de Lula”, quien “logró llegarles a aquellos que no habían votado en la fuerte abstención [de la primera vuelta] e instalar fundamentalmente la idea del riesgo de Bolsonaro con las políticas sociales”.

Con todo, el integrante del Partido Colorado advirtió que, en su cuarto mandato, que formalmente empezará el 5 de enero, Lula “deberá afrontar una situación económica compleja”, ya que su gobierno “dejó una herencia muy pesada”. Apuntó que Brasil “está con casi 10% del PIB de déficit”, mientras que la deuda externa se ubica en el entorno del 83% del PIB. “La presión fiscal es la más alta de América y, en consecuencia, no le va a ser fácil”, agregó.

Por otra parte, consultado sobre la reciente estadía del presidente de Argentina, Javier Milei, en España, Sanguinetti opinó que el episodio fue “tristísimo” y “horrible”. En el marco de las elecciones generales en España, que se realizarán el último domingo de noviembre, Milei tildó de “dictador” al presidente español y líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, y manifestó: “Cuando vengo a España, no voy a ir a ver a un delincuente ladrón como Pedro Sánchez, porque no estoy dispuesto a tener que coserme los bolsillos para no salir expoliado”. En su visita, además, Milei no fue recibido por el rey Felipe VI.

Para Sanguinetti, el libertario “se está equivocando mucho”. “Ha hecho siete visitas a España sin ver ni al rey ni al primer ministro, y eso no tiene sentido”, afirmó. Asimismo, apuntó que el mandatario argentino ha renovado los ataques a la prensa, contra “colegas respetables, de gran calidad, no solo algunos de ellos amigos personales, sino además figuras incuestionables del periodismo argentino”. “Entonces, veo con preocupación esa deriva, yo diría psicológica, tan desajustada”, expresó el dos veces presidente.

Fernando Pereira catalogó de “ridículo” el reclamo de Flávio Bolsonaro

Con relación al desenlace electoral en Brasil, la Mesa Política del Frente Amplio emitió en la tarde-noche de este lunes una declaración en la que se sostiene que “la victoria de Lula fortalece la integración regional y abre una nueva etapa de cooperación estratégica en favor de la soberanía y el bienestar de ambos pueblos”.

En rueda de prensa, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, destacó el “protagonismo popular” que hubo en la recta final de la campaña. En particular, resaltó el hecho de que “la gente fuera a buscar el voto a voto para entender de qué se trataba, porque no es solo una disputa de redes sociales, también es una disputa de voto a voto territorial”. Afirmó que, “en esa disputa territorial, Lula y la esperanza del pueblo brasileño fueron capaces de vencer el odio y el miedo que generó el discurso de Bolsonaro”.

Acerca de las supuestas irregularidades que denunció Bolsonaro en cuanto a la extensión del horario de votación, Pereira, que estuvo en el búnker de Lula el domingo, consideró que el planteo “es ridículo”. “Acá hay tres puntos y medio de distancia, y las personas que votaron fuera de horario [fueron] algo más de 33.000 y [la] diferencia de votos [fue] algo más de cinco millones”, señaló.