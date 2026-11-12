Ferber sobre el acuerdo interino Mercosur-UE: “Las empresas grandes están cómodas con el sistema de cuotas, las chicas, no tanto”

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay valoró los resultados del acuerdo pero advirtió sobre los principales desafíos para el sector lechero, la industria frigorífica y la competitividad del agro.

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, se refirió al impacto del acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que lleva seis meses desde su entrada en vigor, y señaló que “uruguay lo está capitalizando en buena medida”, aunque advirtió sobre los desafíos que enfrentan sectores como el lácteo, que, apuntó, debe ser ayudado a “profesionalizarse y competir” frente a los mercados internacionales.

“Sin dudas, si uno mira los números macro”, Uruguay “le ha sacado mucho jugo”, señaló Ferber en La mañana de la diaria sobre los primeros resultados del acuerdo, y apuntó que uno de los principales beneficios se observa en la ganadería, dado que el acceso al mercado europeo permite colocar determinados cortes a precios más altos. El dirigente gremial sostuvo que hay un reconocimiento internacional de “la seriedad y la calidad” uruguaya que implica una ventaja importante frente a la competencia de los mercados internacionales.

En ese sentido, consideró que Uruguay está bien posicionado para aprovechar la lógica de “el que primero llega, primero se sirve” que se estableció frente a la falta de consensos entre los países del Mercosur sobre la distribución de las cuotas sin aranceles, y puntualizó que el “mayor problema” para el sector lácteo es que Brasil le compre a la UE y, por lo tanto, no compre los productos del mercado uruguayo. Por ello, insistió sobre la importancia de “ayudar internamente” a empresas como Conaprole, que, afirmó, tiene “75% de la exportación de leche”. Asimismo, indicó que en materia de calidad de los productos se tiene todo para ganar, porque los procesos productivos uruguayos también presentan ventajas frente a los de Europa.

Por otra parte, Ferber matizó con que “las empresas grandes están cómodas con el sistema de cuotas, las chicas, no tanto”. Sobre todo en lo que respecta al impacto en la industria frigorífica, el dirigente advirtió que los grupos empresariales de mayor porte se encuentran más cómodos con la situación que establece el acuerdo, mientras que a las de menor tamaño “las complica” en mayor medida. Según indicó, dos multinacionales brasileñas concentran el 50% de la faena, mientras que entre los principales grupos uruguayos mencionó al frigorífico Las Piedras y al frigorífico San Jacinto. “En la carne no es del todo justo con las empresas locales”, puntualizó.

El empresario está siendo “correteado”

Por otro lado, Ferber evaluó el proyecto de Ley de Competitividad -un tema que mencionó en su discurso durante el cierre de la Expo Prado este año- y dijo que desde la ARU se lo ve “muy positivamente”, aunque reconoció que algunos artículos todavía generan reparos y necesitan discutirse.

Una de las principales preocupaciones está vinculada a las condiciones para importar productos, por lo que explicó que con determinados mecanismos una empresa podría asumir los costos de registrar e introducir un producto en el mercado uruguayo, frente a lo que un segundo importador podría “aprovechar esa situación” sin tener que atravesar el mismo proceso. “Lo registré, lo tengo pronto y lo pongo a vender”, mientras que “el segundo no tiene que hacer ese proceso” señaló, y advirtió que esta situación podría generar la faltantes en el mercado.

Consultado sobre la discusión referida a la disparidad de los aportes patronales del ámbito rural -que es menor- frente a los demás sectores contribuyentes del Banco de Previsión Social, argumentó que “ya hay un aporte enorme del sector privado” y que las conversaciones sobre un posible aumento tributario terminan por generar que “el sector deje de invertir”. Además, señaló que hay una “persecución sobre el empresario” que siempre está siendo “correteado”, lo que, a su criterio, hace que bajen las inversiones.

Por último, Ferber abordó las tensiones entre la producción agropecuaria y las políticas ambientales, como el establecimiento de las denominadas “áreas protegidas” y lamentó que este tipo de decisiones terminan afectando la producción agropecuaria. En referencia a la represa de Casupá y las condiciones impuestas a la actividad, dijo que “ya no cree” en el Ministerio de Ambiente. A su entender, las políticas de protección deben contemplar la necesidad del desarrollo de la producción nacional.

En ese sentido, consultado por la posible instalación de parques solares fotovoltaicos en predios rurales como los previstos por la inversión de la empresa española Solaria , dijo que “es una inversión enorme y Uruguay la va a necesitar”, y afirmó que “se tiene que recibir inversiones y trabajar”.