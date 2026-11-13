Fernando Pereira sobre la interpelación a Lustemberg impulsada por el PN: “Es más para terapia que para el Parlamento”

El presidente del Frente Amplio sostuvo que se está “hostigando” a los jerarcas del Poder Ejecutivo “desde que empezó el gobierno” y “ya parece ser abusivo”.

La resolución del presidente Yamandú Orsi de revertir la decisión del Ministerio de Salud Pública (MSP) de reducir de cinco a tres años la inhabilitación de la anestesista Inés Miralles, condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera, siguió sumando capítulos en las últimas horas, ya que renunció el director de Asuntos Jurídicos de la cartera, Martín Esposto. Antes, la bancada de diputados del Partido Nacional había resuelto, con el apoyo del Partido Colorado (PC), interpelar a la titular del MSP, Cristina Lustemberg.

Este jueves, la Agrupación Nacional de Gobierno del Frente Amplio (FA) se reunió en La Huella de Seregni y Fernando Pereira, presidente de la fuerza política, fue consultado en una rueda de prensa sobre el pedido de interpelación. Para Pereira, eso es “ruido de la derecha”, dado que “la derecha se ha especializado en hacer cartas de renuncia”. “Seguramente, como ellos renunciaban a cada rato porque se los pedía el presidente [Luis Lacalle Pou], creen que los demás gobiernos van a tener esa inestabilidad. Y la realidad es que la ministra Lustemberg ha cumplido con rigurosidad su tarea, que es velar por la salud”, afirmó.

Sobre el caso concreto, Pereira dijo que “la vida es un bien supremo a preservar”, por lo que “duele mucho”. Dijo que la madre de Barrera presentó un recurso de revocación “y tanto la ministra como el presidente” decidieron revertir la resolución, “que es lo que tiene que hacer un gobierno serio”.

En cuanto a la interpelación, Pereira lo comparó con el reciente llamado a sala al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, que fue citado “para conversar de un conflicto resuelto”, en referencia a la situación en el puerto de Montevideo.

El presidente del FA señaló que desde la oposición se le pidió a la ministra que cambiara la decisión, y “cuando la cambia, la quieren interpelar”. “Es más para terapia que para el Parlamento”, opinó. “La ministra actuó de acuerdo a la ética del FA, a nuestro compromiso con la gente, e incluso a la forma de hacer política que tiene el FA, que no tiene ningún problema en corregir si hay algo que no se adecuó a la norma”, insistió.

“Está claro que el FA da respaldo absoluto al trabajo, a la dedicación, a la vocación y al espíritu de estar atrás de cada tema de la salud de la ministra Lustemberg”, resaltó Pereira. “Que se esté hostigando a los ministros del FA durante todo el período, desde que empezó el gobierno, ya parece ser abusivo”, finalizó.

“En otros tiempos, si pasaba esto, un ministro hubiera renunciado por sensibilidad política”

En tanto, el diputado del PC Conrado Rodríguez dijo a la diaria que la renuncia del director de Jurídica de MSP significa que “el hilo se cortó por el lado más fino”. A su entender, Lustemberg “tiene responsabilidad” en este tema.

Rodríguez apuntó que “durante muchos meses” la oposición le marcó a la ministra “que era una barbaridad bajarle la sanción” a Miralles. “Habían renunciado una cantidad de profesionales cuando ella hizo eso, no había fundamentos que avalaran esa baja en la sanción, y una y otra vez Lustemberg se abroqueló en su posición. Políticamente es muy claro: sostuvo una posición errada y tiene que asumir responsabilidad de alguna manera”, subrayó.

Para el diputado colorado, la anestesista “no puede ejercer más la medicina”, por lo que piensa que la sanción por cinco años “es poca para una persona que reconoció su responsabilidad penal”. Por lo tanto, la situación “amerita la interpelación, porque la ciudadanía toda también tiene que conocer por qué se dio este cambio de criterio” y por qué la ministra “sostuvo de forma obstinada una posición que era muy criticada por toda la sociedad”. “La persona que falleció había entrado a un quirófano para operarse de algo muy simple, que es bastante común, y terminó muriendo. Es un hecho grave. En otros tiempos, si pasaba esto, un ministro hubiera renunciado por sensibilidad política, como se decía entonces”, finalizó.