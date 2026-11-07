Gobierno uruguayo transmitió “deseos de éxito” al nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana

Por su parte, el PIT-CNT expresó “su más firme solidaridad con el pueblo paraguayo” ante la crisis financiera e institucional que se desató tras la intervención de Ueno Bank.

En el marco de la crisis financiera y política que atraviesa Paraguay, a raíz de la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central y la posterior destitución del presidente, Santiago Peña, el gobierno uruguayo reconoció este sábado al nuevo mandatario paraguayo, Pedro Alliana.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores le transmitió a Alliana –quien hasta la salida de Peña se desempeñó como vicepresidente y también forma parte de la investigación judicial– “sus mejores deseos de éxito en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades, en el marco de los procesos democráticos en ese país hermano”. Desde la cartera informaron que el presidente de la República, Yamandú Orsi, intercambió mensajes con Alliana este mismo sábado.

Además, el gobierno uruguayo reafirmó “su compromiso de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación bilateral, profundizando la integración en el Mercosur e impulsando el desarrollo del proceso de integración regional”. Está previsto que a principios de diciembre los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reúnan en Montevideo en una nueva cumbre del bloque regional.

Desde la cuenta institucional de X de Presidencia de Paraguay se agradecieron los deseos de éxitos por parte de Uruguay. “Los lazos históricos que nos unen reafirman nuestro compromiso de trabajar juntos para el bienestar de nuestros países”, expresó el gobierno paraguayo.

Peña, economista de profesión y exfuncionario del Banco Central del Paraguay, fue sometido a un juicio político en el Congreso y destituido por unanimidad. Esto permitió su detención y posterior traslado a la Fiscalía, que este sábado le tomó declaración y lo imputó por “lesión de confianza y administración en provecho propio”.

Hasta marzo de 2025, Peña tuvo acciones en una sociedad vinculada al grupo propietario del banco. Durante su mandato, Ueno Bank obtuvo el manejo de millones de guaraníes correspondientes al Instituto de Previsión Social, entre otros acuerdos con organismos estatales. El banco tenía cerca de tres millones de clientes, cuyos ahorros han sido circunstancialmente congelados.

“El pueblo paraguayo tiene derecho a conocer la verdad”

Por su parte, el PIT-CNT manifestó este viernes a través de un comunicado “su más firme solidaridad con el pueblo paraguayo y con sus organizaciones sindicales y sociales” ante la crisis financiera y política que se desató tras la intervención de Ueno Bank, “que compromete ahorros de la población y recursos públicos y de la seguridad social”.

En la declaración, la central sindical reclamó que “el proceso avance con transparencia, sin dilaciones injustificadas y con pleno respeto al debido proceso y al derecho de defensa”. “El pueblo paraguayo tiene derecho a conocer la verdad, a recuperar sus recursos y a que se determinen todas las responsabilidades”, expresó el PIT-CNT.