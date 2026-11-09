Lo que dejó el papa en los políticos: desde “removedor y movilizador” hasta que el país “seguirá siendo exactamente el mismo”

“Si sus palabras sobre aborto y eutanasia cuestionan decisiones que hemos defendido por libertad y por dignidad, corresponde decirlo”, dijo Fernando Amado; Rodrigo Goñi destacó “su ánimo a buscar la fe y a jugarse la vida”.

“Gracias, salió todo muy bien, un regalo maravilloso”, le dijo el presidente de la República, Yamandú Orsi, al papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Carrasco este domingo de tarde, antes de que el líder católico se subiera a un avión rumbo a Argentina, luego de tres días de intensas actividades en nuestro país. “Uruguay ya no va ser el mismo a partir de hoy”, agregó Orsi.

La visita del papa dejó entusiasmados a varios políticos, entre ellos, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, actual presidente de la cámara baja y uno de los más fervientes militantes de la visita de León XIV. En diálogo con la diaria, Goñi dijo que el papa dejó algo “maravilloso para todos los católicos” y subrayó que, más allá de todos los mensajes, fue “impresionante” que una persona de su edad (71 años), recién operada, tuviera tantas actividades. Goñi destacó que, en lo personal, él fue a todas las actividades papales, menos a la de Paysandú, y aseguró que León XIV “impresionó a todos, a los católicos y a mucha gente no católica también”.

En cuanto a los mensajes que dio el papa, Goñi destacó “su ánimo a buscar la fe y a jugarse la vida”. “Eso fue muy conmovedor. Capaz que para nosotros, los cristianos, es algo que está en el manual, pero no siempre te lo comunica alguien que tiene un gran testimonio de vida, y es el papa de la Iglesia católica”, subrayó. El legislador nacionalista resaltó también los mensajes de animarse a “la familia y el matrimonio” en el mundo de hoy.

Para Goñi, la visita del papa superó sus expectativas por “lo removedor y movilizador”, ya que “generó una apertura de corazón y de mente”. “A mí, como católico, me moviliza a más, renueva, revitaliza y fortalece la fe”, manifestó, y resaltó que, para la poca población que tiene nuestro país, fue mucha gente a cada uno de los eventos. Por último, comentó que también algún diputado “que no es católico y fue al estadio” Centenario “quedó impactado por la fuerza del papa”.

En diálogo con la diaria, el senador nacionalista Sebastián da Silva destacó “la brillantez a la hora de hablar llano” del papa, que se dedicó “a ser muy didáctico” en sus discursos y en cada lugar hizo énfasis en “los temas que nos sensibilizan”. A su modo de ver, eso habla “de un mensaje muy inteligente” de un embajador del Vaticano “pocas veces visto”. “El papa tuvo la perspectiva de todos los ángulos de la Iglesia: la peregrina, la que está en los barrios humildes, la que defiende la vida hasta el día de la muerte y la familia, la que necesita de curas, la que entiende que la inteligencia artificial deshumaniza, la de los jóvenes, y la de las madres y las abuelas”, consignó.

Además, destacó que en el discurso que hizo apenas llegó al país, en la plaza Independencia, el papa fue un “jefe de Estado”, mientras que en la oración que brindó en la Catedral de Montevideo estuvo “mucho más espiritual”. “Es un líder muy de esta época, no dejó ni un detalle librado al azar. Tiene mucho carisma, no dio un solo testimonio que no tenga una valoración positiva y humana. Nadie puede estar en contra de que se preocupe por que los gurises vayan a la escuela sin tener miedo a que les peguen un balazo”, agregó.

Por último, Da Silva dijo que “los temas en los que puede haber debate en Uruguay”, como el aborto y la eutanasia, los trató “con mucho respeto”. A su entender, en estos temas el papa “no quiso herir ni imponer; dio su opinión, pero no de forma grotesca ni agresiva”. “Cuando habló por primera vez [en la plaza Independencia] nombró más a [José Gervasio] Artigas que a Jesús. El primer día enamoró a todos los uruguayos”, finalizó.

El diputado colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que León XIV “dio mensajes interesantes” y que “la visita en general fue muy importante para Uruguay, porque movilizó a mucha gente con fe católica”, que vivió “un momento de alegría y felicidad”; además, “posicionó a Uruguay a nivel mundial”.

“Todos los mensajes me parecieron interesantes. Obviamente, con algunos tengo lógicas discrepancias, fundamentalmente con aquellos que tienen que ver con toda la legislación que ha votado Uruguay en materia de libertades para las personas: aborto, eutanasia y matrimonio igualitario”, expresó Schipani.

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA) y secretario general del Partido Comunista, Óscar Andrade, dijo a Canal 5 que “muchos de los mensajes que trajo el papa son mensajes a suscribir”. En particular, destacó que en su discurso en la plaza Independencia “habló de la pública felicidad”, en referencia a José Gervasio Artigas, y también “se paró en contra de la meritocracia”.

Amado: “Mañana nuestro país seguirá siendo exactamente el mismo”

El diputado del FA Fernando Amado, que desde que se anunció la llegada del papa tuvo varios cruces con Goñi –quien ha impulsado iniciativas en el Parlamento que, según su postura, violarían la laicidad–, dijo a la diaria que se alegra de que “tanta gente haya vivido la visita del papa con emoción”. Subrayó que “no hace falta compartir la fe para compartir la alegría de otros”. “También valoro su llamado a acompañar a quienes sufren, a no dejar a nadie solo y a que la atención de la salud o la educación no dependa de los recursos de cada persona. Ahí hay una preocupación por la vulnerabilidad social que comparto y que nos debe comprometer”, agregó.

Amado señaló que quienes defienden la laicidad, como él, nunca cuestionaron el derecho del papa a visitar Uruguay, ni a expresar sus convicciones “ni el derecho de los creyentes a recibirlo y manifestar su fe”. Lo que sí señaló fue que “una visita de esta naturaleza no podía convertirse en una oportunidad para desdibujar la separación entre el Estado y las religiones, ni para presentar una determinada concepción religiosa como si fuera representativa de toda la sociedad uruguaya”.

“Y lo ocurrido durante estos días confirmó precisamente aquello que advertíamos. Junto con expresiones y reflexiones plenamente compatibles con valores compartidos por creyentes y no creyentes, también se escucharon planteos que expresan una visión particular del mundo, de la sociedad, de la familia, de los derechos y de las libertades individuales. Desideologizar la llegada del papa es de una supina ingenuidad. Predicó su visión ideológica, hizo proselitismo con el objetivo de evangelizar y bajó la línea política ideológica histórica de la Iglesia católica, legítimamente. La cuestión es vestir su misión de algo que no lo es”, señaló Amado.

El legislador del FA y exintegrante del Partido Colorado dijo que del sistema político espera “algo más que entusiasmo”, que “defienda sus convicciones también delante del papa”. “Si sus palabras sobre aborto y eutanasia cuestionan decisiones que hemos defendido por libertad y por dignidad, corresponde decirlo. Con respeto, pero decirlo”, resaltó.

Amado dijo que entiende “el espíritu de bienvenida del presidente”, pero cree, igualmente, que deben “cuidar el alcance” de las palabras, ya que “reconocer lo que el papa significa para muchos no supone darle el lugar de guía moral de todos”. “La calidez de una bienvenida y la independencia de criterio pueden ir perfectamente juntas. Mañana nuestro país seguirá siendo exactamente el mismo: con los mismos problemas a resolver y con la misma necesidad de defender los derechos de todos. Y serán las instituciones de la república laica, la que no pretende desdibujar los límites entre el Estado y las religiones, las que construirán nuestro día a día”, subrayó.

Por último, Amado dijo que “la laicidad se debilita cuando la política confunde respeto con reverencia”. “Y defenderla es responsabilidad nuestra: el papa representa a su iglesia; quienes gobiernan Uruguay representan a una sociedad mucho más diversa. Como batllista, quiero esa libertad para quienes creen y para quienes no. La laicidad tiene mucho más futuro que pasado. Es la que nos permite vivir juntos sin que nadie tenga que vivir según la regla moral del otro”, finalizó.