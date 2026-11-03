Fernando Amado: “Nunca vi en el Parlamento tantas sotanas como este año”, bajo la presidencia de Rodrigo Goñi

La iniciativa de Goñi y otros legisladores de iluminar el Palacio Legislativo por la visita del papa generó posturas contrapuestas; el nacionalista sostuvo que se trata de “un gesto mínimo” de reconocimiento institucional.

En diálogo con Panorama informativo de la diaria Radio, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi y el frenteamplista Fernando Amado se refirieron a la iniciativa de iluminar el Palacio Legislativo frente a la visita del papa León XIV prevista para el próximo fin de semana. Amado consideró que con una medida de este tipo “se violaría la laicidad” y señaló que “el Estado no debe sostener religión alguna”.

Por su parte, el diputado nacionalista, promotor de la iniciativa, dijo que es una visita “extraordinaria” y sería un “gesto mínimo” de reconocimiento del valor institucional poder iluminar el Parlamento con los colores del Vaticano, en tanto León XIV es, a su entender, el “líder humanista más influyente” en esta época. Asimismo, el legislador aclaró que la propuesta no significa “bajo ningún concepto” querer “imponer” la religión católica, sino que se trata de “gestos de bienvenida y buena educación” frente a una visita de “trascendencia”.

Sobre el concepto mismo de laicidad, Goñi afirmó que no implica la “cancelación de expresiones de ningún tipo”, sino que “las expresiones religiosas entran dentro de la laicidad”. A su vez, apuntó que en una sociedad “democrática y plural” las “expresiones religiosas” son parte de la libertad y que “el Parlamento debe ser el lugar en donde se expresan todas las ideas”.

En contraposición, Amado rechazó la iniciativa presentada y dijo que “violaría la laicidad” porque en la propia solicitud presentada por los diputados se argumenta no en tanto “la condición de jefe de Estado” del papa, sino por las características “especialísimas” del sumo pontífice.

Amado afirmó que “nunca vio tanta sotana en el Parlamento como este año”, en el que Goñi está presidiendo la cámara baja, y aseguró que hubo una “promoción” de actividades de todo tipo “excesivamente” vinculadas a promover la religión. En ese sentido, lamentó que “ha habido violaciones reiteradas a la laicidad”, promovidas “todas” por Goñi.