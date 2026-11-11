Perrone sobre Lust: “Fue el primero que le pegó una puñalada” a la coalición y ahora lo están “arropando”

“El sistema previsional no se sostiene solo con el aporte de los trabajadores”, afirmó el diputado cabildante con relación al proyecto del gobierno para crear una causal jubilatoria anticipada.

El diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone pasó este miércoles por Panorama informativo de la diaria Radio, donde se refirió, entre otros temas, al proyecto de ley que presentó ante el Parlamento que exige un certificado “libre de deuda” para habilitar el cobro de las contribuciones estatales por los votos en el caso de los candidatos titulares que hayan encabezado listas. Al respecto, dijo que ya ha recibido otras propuestas para ampliar la iniciativa, que probablemente sufra “muchas modificaciones” en el ámbito legislativo, y argumentó que la primera obligación de los candidatos y eventuales legisladores debe ser “cumplir con el Estado”.

Por otra parte, Perrone cuestionó la presencia de figuras políticas –como el colorado Pedro Bordaberry, el nacionalista Rodrigo Goñi, el frenteamplista Juan Andrés Roballo y el independiente Daniel Radío– durante la vigilia de oración del papa León XIV en el estadio Centenario, y dijo que “lo hubiese evitado”. No obstante, valoró positivamente la organización por la llegada del pontífice y sostuvo que fue “muy emocionante”.

Consultado sobre la actual situación de la Coalición Republicana y la participación de Cabildo Abierto, indicó que el partido no tiene en la actualidad “ninguna relación”, más allá del “tratamiento diario con algún legislador”, y que la agrupación existe en tanto “ellos lo dicen”. A su vez, Perrone apuntó contra el excabildante Eduardo Lust, quien fundó su propio partido, el Partido Constitucional Ambientalista, y sobre sus recientes apariciones públicas y mediáticas dijo que “hay un armado atrás anti Cabildo Abierto”.

En esa línea, acusó que Lust fue “el primero que le pegó una puñalada” a la Coalición Republicana y la debilitó en el período pasado, a partir de la interpelación a cuatro ministros en simultáneo por la segunda planta de UPM –a pocos meses de haber asumido la administración, en junio de 2020–, y consideró que actualmente “se lo está arropando” y “promoviendo” desde los partidos tradicionales.

Con respecto a su valoración por la discusión sobre los allanamientos nocturnos, a través de la propuesta que presentó sobre la creación de una comisión bicameral para su análisis, el diputado remarcó la importancia de recabar información antes de tomar una decisión –aunque dijo que, de fondo, Cabildo Abierto está de acuerdo–, y reparó en que es una herramienta que ha sido solicitada por la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero.

Precisamente sobre Ferrero y las dificultades para alcanzar un acuerdo político para designar a un fiscal titular, Perrone dijo que CA no tiene reparos con Ferrero, pero consideró que ese cargo requiere “un respaldo político amplio”, que hoy no se tiene.

“El sistema previsional no se sostiene solo con el aporte de los trabajadores”

Respecto del proyecto de causal de retiro anticipado a partir de los 60 años, por el cual recientemente se aprobó una comisión especial en Diputados para su tratamiento, en la que Perrone participará como delegado de CA, el legislador remarcó la importancia de evaluar la tasa de reemplazo para que las personas que decidan retirarse “no se vayan con una jubilación muy baja”, y apuntó: “El sistema previsional no se sostiene con solo el aporte de los trabajadores”.

En ese sentido, y en línea con lo que han planteado desde la central sindical en torno al financiamiento de la seguridad social, enfatizó en la importancia de estudiar el impacto de las nuevas tecnologías, su relación con la pérdida de puestos laborales y las exoneraciones que reciben.

Por último, consultado sobre las posibles modificaciones a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que incluyen la ampliación de plazos, la eliminación del período de reflexión y la eliminación de restricciones en el acceso de mujeres migrantes, Perrone sostuvo que desde CA no se las va a acompañar, pero que “va a salir”, aventurando que desde el Partido Colorado aportarán los dos votos que le faltan al Frente Amplio.