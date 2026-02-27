El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convocó a los medios en su sede central para una conferencia de prensa que encabezó su titular, Gabriel Oddone, junto al subsecretario, Martín Vallcorba, y la directora de Política Económica, Bibiana Lanzilotta. El objetivo fue, a casi un año de gestión frenteamplista, reportar la gestión fiscal del año pasado: Oddone subrayó que el resultado observado “está en línea con lo proyectado en el presupuesto nacional” y consignó el cumplimiento de las metas anuales establecidas en la regla fiscal.

“Las metas operativas anuales que tenemos definidas fueron cumplidas: el resultado fiscal estructural (RFE) arroja el resultado de cumplimiento de meta y, por otro lado, el tope de endeudamiento fue cumplido, o sea que en realidad estamos sin ningún tipo de excepcionalidad respecto a lo que está establecido”, sostuvo.

Lanzilotta señaló que el gobierno planteó un esquema de regla dual cuyo “gran paraguas” es la deuda neta prudente, que el gobierno utiliza como “ancla de mediano plazo”. Sirve como “horizonte de estabilidad” en función de la cual el gobierno establece las dos metas de corto plazo anuales: el RFE y el tope de endeudamiento neto. La deuda neta del gobierno central, indicador sobre el cual define la deuda prudente, fue de 56,5% del PIB y “se redujo levemente” respecto al 58% de 2024. Oddone dijo que la cartera es consciente de que está asociada “a un fenómeno especial y específico que es la evolución del tipo de cambio”.

En ese sentido, el resultado fiscal observado global del gobierno y el BPS (GC-BPS) para 2025 “tuvo un desempeño exactamente idéntico al proyectado en la ley de presupuesto” de -4,1% y el RFE se situó “en -3,9% del PIB”, siendo que “esa era la meta establecida”. Además, la cifra mejoró respecto a 2024, cuando fue de -4,0%. Por otro lado, el tope de endeudamiento neto tenía un límite legal de 3.450 millones de dólares pero “no fue necesario usar todo ese endeudamiento que fue votado por el legislativo”, sino que el gobierno se limitó a 3,079 millones en 2025.

El gobierno reafirmó las metas fiscales que están establecidas en el presupuesto

Por otro lado, el subsecretario Vallcorba reafirmó las metas fiscales definidas para 2026-2029: “Estamos manteniendo las metas definidas en el presupuesto, que implican que la estrategia fiscal definida por el gobierno va a transitar hacia un sendero de reducción del resultado fiscal estructural, convergiendo al -2,6% del PIB en el año 2029”, señaló. Implica, a su vez, que sea del -4% en 2026 y a partir de allí “ingresar en una trayectoria descendente”. Reafirmó que se trata de “metas” y por eso la política fiscal “va a desarrollar un conjunto de acciones activas a los efectos de asegurar el cumplimiento de la trayectoria fiscal”.

“Lo que establecimos como metas para el quinquenio anual en materia de deuda está reafirmado. No tenemos ningún elemento de juicio de nada en lo que observamos en la realidad económica que nos lleven a introducir modificaciones sobre esto, lo cual no quiere decir que no estemos siguiendo atentamente todo el tiempo las innovaciones”, indicó Oddone.

A su vez, Vallcorba referenció la visión de la cartera sobre la actividad económica en 2026. Aún sin el dato oficial sobre el cierre de la actividad en 2025, el gobierno prevé que haya un crecimiento económico “menor al que estaba previsto originalmente en la ley del presupuesto, que ya contenía una desaceleración de la economía para el segundo semestre del 2025”. Como factores de incidencia, el jerarca señaló la falla en la boya petrolera que llevó a una parada en la refinería y “paradas técnicas de industrias importantes”. En suma, mantuvieron las perspectivas de crecimiento incluidas en el presupuesto al 2,2% del PIB para 2026 y lo volverán a evaluar “sobre el fin de marzo” para ver “si amerita alguna corrección”.

Sobre esto, el titular de la cartera dijo que las proyecciones de crecimiento también se mantienen “a pesar del conjunto de eventos que han tenido lugar en la segunda parte de 2025”. El jerarca reparó en que persiste un “escenario económico muy afectado por eventos globales”, con consecuencias que repercuten en el mercado local en relación a “reducción de plantillas en algunos ámbitos de servicios globales”, problemática sobre la que se encuentran trabajando “para que los efectos sobre la población sean los menos posibles”.

“La casa está en orden, estamos trabajando con máximo esfuerzo para cumplir con lo que proyectamos, para cumplir con las metas que establecimos y para poder generar las condiciones de desarrollo del país que hagan que el sector privado pueda tomar sus decisiones con tranquilidad”, finalizó el ministro.

Oddone sobre la puesta en marcha del tratado UE-Mercosur

Oddone referenció el anuncio que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, divulgó este viernes por la mañana: la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Dijo que permite “abrir un panorama más claro respecto de las perspectivas económicas de Uruguay del corto y del mediano plazo”, además de que “traza un rumbo de oportunidades”.

“Es un largo proyecto que Uruguay desplegó durante muchos años, muchos gobiernos trabajaron en esto, y esto que está ocurriendo hoy es el resultado del esfuerzo de mucha gente en distintos períodos”, acotó. Sin embargo, “lo cierto es que ocurrió ahora” y el gobierno “hizo los máximos esfuerzos” para lograr apoyo parlamentario y concretar “amplias consultas al sector privado y a todos los actores involucrados”.

“Detrás de esta votación del Parlamento no hay solamente un acuerdo político, sino que lo que hay es un firme compromiso de la sociedad uruguaya de seguir abriendo la economía”, afirmó. Simultáneamente, recordó que el país continúa en proceso de integración al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Según la vicecanciller, Valeria Csukasi, uno de los efectos inmediatos del tratado con Europa será eliminar el arancel del 20% para la carne que se exporta a través de la Cuota Hilton. Oddone dijo que, en principio, “la rentabilidad del sector frigorífico debería mejorar” pero los efectos sobre el empleo y los salarios es un elemento que está por verse.