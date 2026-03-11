El miércoles, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados recibió a la Federación Rural, que presentó a los legisladores un proyecto de ley para establecer un mecanismo de financiamiento del gremio y sus más de 40 sociedades agropecuarias asociadas.

La propuesta, a la que accedió la diaria, consiste en crear un adicional al impuesto a la enajenación de bienes agropecuarios (Imeba), denominado “FR”, con una tasa de 0,1% –uno por mil–, aplicable a las enajenaciones comprendidas en el artículo 6° del Decreto 14/015. El adicional se aplicaría con “carácter general a todos los sujetos pasivos del Imeba, salvo manifestación expresa de solicitud de exoneración presentada mediante declaración jurada ante la Dirección General Impositiva, entidad a la que el proyecto delega la reglamentación de “los aspectos operativos, de recaudación y control”.

Los fondos recaudados serían “asignados al financiamiento de las actividades gremiales, de representación, formación, promoción del desarrollo rural y participación en políticas públicas de la Federación Rural y sus federadas”.

Si bien fue vista con buenos ojos en la comisión, la iniciativa es privativa del Poder Ejecutivo al tratarse de la creación de un impuesto. En ese sentido, la comisión definió remitir el proyecto a la Comisión de Constitución y solicitar un informe a la asesoría jurídica de la cámara respecto de la imposibilidad del Poder Legislativo de avanzar en él.

El diputado frenteamplista Marcos Presa sostuvo a la diaria que en la comisión hubo “un consenso de que esto podía ser viable” –si no fuese prohibitivo del Legislativo– e “intención de poder colaborar”. El diputado colorado Carlos Rydstrom señaló a este medio que se alentó a la federación a “directamente ir hacia el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Ganadería” para realizar la propuesta. En esa línea, Presa apuntó que también “se conversó de poder ver una posibilidad de ingresar este planteo en la próxima Rendición de Cuentas”.

Rydstrom afirmó que ve “muy bien” la iniciativa, dado que “es imprescindible que estas organizaciones sean fuertes”, para que en el “paraje más distante de una capital departamental pueda haber una organización con un teléfono al que el productor pueda acercarse y se genere una simbiosis entre el Estado y la sociedad civil para diseñar y ejecutar políticas públicas”.

Presa señaló que en lo personal considera que es necesario que la federación y sus federadas “sigan trabajando, que sigan profundizando sus actividades, que sigan sosteniendo esa red del medio rural que muchas veces está tan dispersa y, a veces, la única manera en que se generan cosas es a través de estas organizaciones”.

“Una herramienta justa, equilibrada y estratégica”

En la exposición de motivos, la federación sostiene que la implementación del adicional constituye “una herramienta justa, equilibrada y estratégica” para consolidar su “rol histórico” como “actor central del quehacer agropecuario nacional”. Además, señala que la propuesta se inspira en “antecedentes como los adicionales asignados a Mevir [Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre] e INIA [Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria]”.

En diálogo con la diaria, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, explicó que la financiación histórica del gremio ha sido el aporte del 0,1% sobre las compraventas de ganado realizadas en las ferias ganaderas. Al “desaparecer esa fuente de financiación hace ya más de 20 años, la Federación Rural y sus federadas han estado en el camino de ir encontrando algún tipo de propuesta”, sostuvo, y aclaró que la iniciativa presentada a la comisión tiene “un carácter muy preliminar”.

Señaló que el problema de financiamiento “obliga a un funcionamiento mucho más supeditado a lo que le ponemos los directivos de turno” y “se pierde de hacer las cosas mejor por no tener una estructura más potente”. “Hay muchísimo por hacer en materia de cada una de las federadas que están por todo el país y a las que les vendría muy bien tener posibilidades de desarrollo”, agregó.