El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, participa en la presentación de avances en el monitoreo de calidad de agua de playas de Montevideo, 20 de marzo de 2026.

En el marco del Día Mundial del Agua, que se celebrará este domingo, autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM) presentaron al Ministerio de Ambiente (MA) los avances de la comuna en sus tareas de monitoreo de calidad de agua en las playas de la capital, entre los que destaca la incorporación de cuatro laboratorios automáticos abocados a la tarea.

Según recoge el portal institucional de la IM, la presentación fue en el marco de su Agenda Ambiental Estratégica para el período 2025-2030, presentada a mediados del año pasado, “a través de la cual el gobierno departamental impulsa una política integral de cuidado del agua”.

Desde la comuna detallaron que se tomaron decisiones “para fortalecer el sistema de balneabilidad e información a la población”, que implican la incorporación del “parámetro microbiológico de enterococos fecales como referencia técnica para la definición de la aptitud sanitaria de las playas”.

Cabe recordar que dicha paramétrica fue objeto de polémica durante la anterior administración departamental, luego de que una investigación de El Observador evidenciara que tras cambios, la normativa establecía que no era obligatorio medir la presencia de colonias de enterococos en aguas recreativas como indicador de contaminación fecal de las aguas. Esto llevó a su actualización en noviembre del año pasado mediante el Decreto 226/025 del MA, que estableció la obligatoriedad de mediciones de enterococos como parámetro, con dos años de período de gracia para su efectivización por parte de los organismos sujetos a la normativa.

En lo que respecta a los laboratorios adquiridos, destacaron que estos permitirán “ampliar la capacidad de monitoreo ambiental” y “como mínimo duplicar el promedio de análisis”, de 1.200 a 2.400. Agregaron que el cambio será “notorio” respecto del “tiempo y momento en que se contará con los datos para la toma de decisiones y la comunicación pública”.

Concluida la presentación, el director de Desarrollo Ambiental y Saneamiento de la IM, Leonardo Herou, detalló en una rueda de prensa que los equipos adquiridos son cuatro y serán instalados en los próximos días, “en el propio laboratorio” y en “algunas playas, en zonas que tienen más uso”.

Herou resaltó que las nuevas tecnologías permitirán a la comuna mejorar su capacidad de monitoreo y “cumplir con lo que indica la normativa nacional” recientemente modificada. También subrayó que la información generada “estará disponible para la población, como siempre”.

Consultado al respecto, dijo que “los datos se publican permanentemente” y resaltó que durante la temporada y de acuerdo a los nuevos parámetros para la apertura de playas “los días que estuvieron inhabilitadas [...] fueron muy pocos”.

Igualmente, el director de Desarrollo Ambiental transmitió tranquilidad a la población y recordó que la población puede acceder a información en tiempo real sobre el estado ambiental de las playas a través del portal Montevidata. Asimismo, reiteró: “Las playas no tuvieron problema, y las que lo tuvieron fue un día en toda la temporada”.