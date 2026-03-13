Una nueva encuesta de la consultora Cifra sondeó cuál es el principal problema del país para la opinión pública. Según los resultados, en el primer escalafón están la delincuencia, la inseguridad y el narcotráfico como las opciones nombradas por el 46% de las personas, casi la mitad de la población.

En segundo lugar aparecen problemas asociados a la economía que, aunque en su conjunto la cifra ascienden al 32%, están compuestos por un 18% preocupado por la falta de trabajo y la desocupación; un 11% por los sueldos, la pobreza y la inflación; y un 3% por la situación económica del país.

Al margen de las anteriores y con la excepción de la situación que vive la economía nacional, ningún otro problema es mencionado como principal por más del 5% de los ciudadanos. Sin embargo, el informe advirtió que hay “pequeños grupos preocupados por la situación política, el deterioro de los valores, la educación y la salud”.

En ese orden, aquellos que ven un problema en el gobierno (4%), los políticos y la oposición (4%) y la gente, los valores y la corrupción (2%) ascienden al 10%, mientras que la educación y la salud en su conjunto resultaron una preocupación para el 6% de la ciudadanía.

“Desde 2015 hasta 2019 la inseguridad dominó la lista de problemas. La pandemia cambió las preocupaciones y dominaban los problemas económicos y la salud. Desde 2021, cuando la inseguridad solo era prioritaria para el 15%, ha vuelto a crecer y desde 2024 casi la mitad de la población piensa que es el principal problema del país”, consignó la empresa sobre su evolución histórica. La porción de la sociedad que apuntó contra el fenómeno pasó a ser 24% en 2022 y 30% en 2023 hasta volver a niveles que oscilan alrededor del 50% de 2024 en adelante.

Aunque los desafíos en Uruguay “parecen ser compartidos por las distintas tiendas políticas”, en los juicios también inciden otros factores y uno es el nivel socioeconómico. El informe indicó que, mientras que la inseguridad es el principal problema para la mayoría de los niveles, en el más bajo hay un 29% que señaló la falta de trabajo y –si se suma al 10% que indicó “otros” problemas económicos– supera por un punto al 38% que mencionó a la inseguridad. “La preocupación por la falta de trabajo desciende sistemáticamente a medida que aumentan los ingresos y en el nivel más alto apenas el 4% la considera el principal problema. Con la inseguridad ocurre lo contrario, y preocupa más a la gente de más ingresos”, acotó el reporte.

También hay diferencias entre la capital y el interior. Mientras que en la zona central y la costa de Montevideo las respuestas que apuntan hacia la inseguridad se ubican en el 49%, en la periferia de la principal ciudad del país ascienden hasta el 61%. Por último, en el interior el 39% cree que la principal prioridad es la inseguridad, pero otro 39% apunta a la falta de trabajo y otros problemas de la economía. Además, el 6% está preocupado por los políticos y la sociedad, mientras que el 10% señala la educación y la salud.

“La inseguridad es un problema que afecta crecientemente a Uruguay. La preocupación está desde hace al menos 15 años y aparece en primer lugar cuando otras áreas no se perciben como tan críticas”, alertó el documento. Agregó, sin embargo, que la economía y la falta de trabajo “empatan” con la inseguridad tanto en el interior como en los sectores de menores ingresos, por lo que, “según cómo evolucione la economía y en particular el mercado de trabajo”, la inseguridad seguirá –o no– ocupando el primer lugar.