El presidente de la República, Yamandú Orsi, reunió este lunes a su gabinete en la Torre Ejecutiva por tercera vez en lo que va del período. Previo al encuentro se había adelantado que la instancia tendría como eje principal hacer un balance del primer año de la actual administración y organizar la agenda de los ministerios para este año.

Al término de la reunión, el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que Orsi estuvo “particularmente interesado por la situación de la cartera de Trabajo y el Ministerio del Interior”. Por estas horas, el principal punto en la agenda del Ministerio del Interior es el Plan Nacional de Seguridad Pública, que el gobierno prevé presentar “antes de fin de mes”.

Al respecto, Negro dijo que están “trabajando en la puesta a punto” del plan, que en primera instancia será presentado ante el gabinete de seguridad de Poder Ejecutivo –integrado por ocho ministerios y la Presidencia de la República–, en una instancia prevista para el próximo lunes.

Según Negro, se trata de un plan “particularmente ambicioso”, ya que abarcará un período de diez años y estará compuesto de siete ejes principales, “de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas, que se pueden también dividir en más de 100 medidas”.

A su vez, el ministro afirmó que el plan “puede incluir” la presentación de varios proyectos de ley. Señaló que se implementarán medidas en el corto y largo plazo, en línea con acciones que ya están en curso. “El plan va a ser gobernado, monitoreado y evaluado paso a paso según el tipo de medida a implementar, y en la medida en que esa medida se implemente, se evalúe, se monitoree, se verán los resultados”, acotó Negro.

En su mensaje ante la Asamblea General, la semana pasada, Orsi destacó la incorporación de 1.700 funcionarios policiales. Consultado al respecto, Negro precisó que los 1.700 nuevos funcionarios policiales “derivan de la creación de 500 cargos”, a los que se suman 1.200 vacantes que se prevé completar.

Acerca del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), Negro dijo que “se está reformulando para que vuelva a tener la incidencia que tuvo en su oportunidad”. Además, sostuvo que también se aplicará a la estrategia de “policiamiento inteligente para la prevención y la disminución de los homicidios”.

El presidente también anunció en el Parlamento la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, las cuales aún no tienen locación definida, pero “se está conversando junto al Ministerio de Defensa de que sean construidas en un predio militar”, indicó Negro.

Sobre el envío de un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –otro de los anuncios del presidente ante la Asamblea General–, el ministro aseguró que el tema no estuvo presente este lunes en el Consejo de Ministros.

Con respecto al proyecto de ley para transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un servicio descentralizado, Negro dijo que, “si es que se concreta como se ha anunciado, que van a apoyar todos los partidos políticos”, ayudará a “la mejor gestión de los recursos” y a “tener una gestión aún más ágil que la que le ha impuesto hasta ahora la dirección del INR, con Ana Juanche a la cabeza”.

“La tarjeta amarilla y la roja las tiene el presidente de la República”

A instancias del senador colorado Pedro Bordaberry, la oposición interpelará en los próximos días a Negro en la Cámara de Senadores. Entrevistado por Arriba gente, de Canal 10, Bordaberry dijo este lunes que la interpelación es una “tarjeta amarilla” y advirtió que “después viene la roja”. “Vamos a ver qué responde acá [en el Senado], qué pasa acá, y la próxima es en Diputados, porque le dimos la chance, no pueden decir que no le dimos la chance. Mirá, ya te avisamos, tarjeta amarilla, esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja”, afirmó.

Consultado al respecto, Negro manifestó: “La tarjeta amarilla y la roja, creo yo, las tiene el presidente de la República”. Si bien señaló que todavía “no hay un pedido formal” para la convocatoria, expresó: “Suponemos que lo lógico, lo razonable es que sea luego de la presentación del plan, porque si no, no podríamos hablar de él”. Acerca de las críticas de la oposición –que han apuntado principalmente a la ausencia de un plan en el primer año de gestión–, el ministro dijo que “llama la atención que no conozcan el contenido del plan”, pero igualmente “están en contra”.