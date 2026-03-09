Por tercera vez en lo que va del año, el presidente de la República, Yamandú Orsi, reunirá a su gabinete este lunes a las 12.00 en la Torre Ejecutiva. Desde Presidencia señalaron a la diaria que en el Consejo de Ministros se hará una “puesta a punto” de lo que fue el primer año de gobierno, una semana después del discurso del mandatario ante la Asamblea General, a modo de balance y proyección. Si bien todavía no está confirmado, “es casi seguro” que al término de la reunión haya una conferencia de prensa.

Se prevé que las distintas carteras presenten este lunes en la Torre Ejecutiva avances sobre los temas que anunció Orsi en el Parlamento para el inicio del segundo año de la actual administración.

El viernes, de hecho, el presidente mantuvo una serie de reuniones previas con los ministros Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Fernanda Cardona (Industria, Energía y Minería), Lucía Etcheverry (Transporte y Obras Públicas), Edgardo Ortuño (Ambiente) y Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores), según informó Subrayado.

En el plano económico, el Poder Ejecutivo tiene previsto presentar en el primer semestre de este año una “ley de competitividad e innovación”, según anunció Orsi la semana pasada. La iniciativa fue recibida con “alegría” y “ansiedad”, “porque no es un tema para demorarse”, según manifestó el presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista Nicolás Olivera. “No es culpa del gobierno, pero es responsabilidad del gobierno que hoy la situación esté dada para que el fuego esté en la puerta y tengamos que tomar medidas prontas, porque, si no, se nos va a vaciar el sistema productivo”, afirmó en una rueda de prensa el intendente de Paysandú.

De acuerdo al informe anual que envió recientemente el Poder Ejecutivo al Parlamento, la agenda del equipo económico en 2026 “estará orientada a apuntalar la inversión y la competitividad con el fin de lograr mayores recursos para fortalecer la matriz de protección social”. En ese sentido, “se trabajará en facilitar el comercio, la promoción de la competencia y una agenda de inversión pública en agua, saneamiento, vialidad, ferrocarril, vivienda, infraestructura local y movilidad metropolitana”.

Para los próximos días se esperan anuncios sobre seguridad pública

Hay algunas medidas que llegarán incluso antes. A mediados de este mes, de acuerdo a lo que informó Orsi, el gobierno presentará la Estrategia Nacional de Riego, que está siendo coordinada por el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre.

En abril, en tanto, se desplegará el programa Más Barrio en el barrio Cerro Norte; se trata de “una política integral para reducir delitos violentos y mejorar la convivencia en zonas de alta exclusión”, según señaló Orsi. En paralelo, el gobierno presentará en este mes el Plan Nacional de Seguridad Pública, después de un proceso de diálogo con los partidos políticos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil. “Esto no es un problema que se resuelva cada cinco años”, sino que “necesita una mirada larga y políticas de Estado”, afirmó Orsi al respecto en el Parlamento.

En materia de seguridad pública, además, el Poder Ejecutivo enviará dos proyectos de ley: uno para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otro para reformar el Código del Proceso Penal. Con respecto al nuevo ministerio, no obstante, fuentes del gobierno señalaron a la diaria que no está previsto que se trate el tema en el Consejo de Ministros convocado para este lunes. La iniciativa ha sido cuestionada por la oposición, e incluso se han planteado varios matices a la interna del oficialismo.

Otro de los asuntos de inminente resolución en la órbita del Poder Ejecutivo es la reforma prevista para el sistema de transporte metropolitano; en particular, resta la definición entre el gobierno nacional y las intendencias involucradas sobre la construcción –o no– de un túnel en la avenida 18 de Julio. Según supo la diaria por fuentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hay dos estudios encargados sobre simulaciones que están “muy avanzados” y son “relevantes” para la definición.

Ante la Asamblea General, Orsi dijo que las obras de la reforma comenzarán en 2027 y señaló que, en base a las estimaciones, “el sistema estará operativo en 2029. “El objetivo es reducir un tercio los tiempos de viaje en los principales corredores”, añadió.

Por otra parte, el Poder Ejecutivo remitirá al Parlamento un proyecto de ley sobre empleo juvenil. Según Orsi, había dicho que la iniciativa se presentará “en un corto plazo”. Según pudo saber la diaria, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ya tiene un documento redactado que espera presentar este lunes.