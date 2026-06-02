Contralmirante de la Armada que votó a favor de Cardama argumentó que “el barco a construir no era demasiado complejo”

Al igual que Jorge Wilson, Héctor Magliocca tampoco dijo recordar si Javier García participó en la reunión que hubo en la sede del Ministerio de Defensa Nacional con representantes del astillero español.

La comisión especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard durante el gobierno anterior recibió este lunes al contralmirante retirado Héctor Magliocca, quien en el período pasado se desempeñó como director general de Material Naval y, posteriormente, tras el pase a retiro del contralmirante Gustavo Musso, como jefe de Estado Mayor de la Armada Nacional.

El de Magliocca, junto con los del contralmirante Jorge Wilson -en aquel entonces comandante en jefe de la Armada- y del almirante José Luis Elizondo -actual comandante en jefe de la Armada-, fue uno de los tres votos que hubo a favor de Cardama en la Junta de Almirantes que asesoró a Wilson en el análisis de las ofertas. Wilson luego trasladó la decisión al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), encabezado por Javier García, y el Poder Ejecutivo posteriormente tomó la resolución de contratar a Cardama para la construcción de dos buques offshore patrol vessel (OPV) por un total de 82,5 millones de euros. El contrato fue rescindido por la actual administración ante indicios de “estafa” y “fraude” en la constitución de la garantía de fiel de cumplimiento.

Sobre su voto a favor de Cardama, Magliocca dijo en la comisión que el mando naval había establecido “tres requisitos excluyentes”: el tonelaje (1.700 de toneladas), una cubierta para helicópteros y un hangar. En ese sentido, según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que accedió la diaria, señaló que tanto Cardama como el astillero colombiano Cotecmar -que él también recomendó- “cumplían con las tres características que la Armada había definido en su momento como excluyentes para que el buque pudiera ser elegido”.

Magliocca dijo que también sopesó “el factor económico”, ya que en su momento “hubo anuncios” tanto en la página web del gobierno como en la prensa de que “el dinero estimado que había [para la compra] estaba en el entorno de los 100 millones de dólares”.

“No se podía forzar la situación de recomendar a un buque que no cumpliera porque fuera más barato. Sin embargo, en el caso de que cumpliera, era un factor que uno podía llegar a tomar en cuenta, dado que hacía 15 años que estábamos atrás de las OPV y la mayoría de las veces que cayó el proceso fue por el factor económico. O sea que era una cosa que podíamos llegar a tener en consideración”, expresó.

Si bien reconoció que la de Cardama, “sin duda, fue la oferta más barata”, Magliocca mencionó que durante el proceso de selección de los buques OPV hubo algunos astilleros que “bajaron el precio”. De todos modos, sostuvo que “son todas cosas subjetivas”. “Estamos en el tema de la especulación, porque de repente Cardama quería entrar en el mercado de las OPV, iba a construir con astilleros que estaban al lado y acortaba los tiempos. No sé. Siendo lo más objetivo posible digo que algunos oferentes bajaron el precio y hay barcos que hoy por hoy están cercanos a este precio”, agregó.

Asimismo, aunque aclaró que “es cierto” que la empresa española “no había construido estos barcos”, señaló que “se iba a trabajar sobre un proyecto que ya existía”, por lo que “no era crear algo de cero, sino copiar un proyecto que ya estaba aprobado”. “Si bien no conocía al astillero, tenía muchos años de existencia, cumplía con los requerimientos de la Armada y el barco a construir no era demasiado complejo”, resaltó.

“Hablamos de la parte técnica y todo ese proceso tampoco fue demasiado largo”

En otro momento de la sesión, el diputado del Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo consultó a Magliocca sobre la reunión celebrada el 13 de junio de 2023 en la sede del MDN entre autoridades de la cartera y de la Armada con representantes de Cardama. El legislador oficialista recordó que dicho encuentro fue luego de Wilson recomendase a Cardama, pero antes de que García firmase el contrato con el astillero español.

En concreto, Garlo le preguntó a Magliocca quiénes participaron en la reunión, “cuál fue el motivo de esa reunión” y si tenía conocimiento de “si el representante del astillero Cardama en nuestro país [Gerardo Moreira] accedió a información privilegiada de la Armada o de la comisión asesora del Ministerio de Defensa Nacional que le permitiera adecuar su oferta”.

En su respuesta, el contralmirante retirado dijo que por la Armada asistieron tres personas a la reunión: Wilson, Mario Vizcay y él. Y agregó: “En cuanto a la pregunta sobre qué otros participantes estuvieron, le voy a ser sincero: estuve tentado en preguntar lo mismo al almirante Vizcay porque no recuerdo exactamente. Me imagino que la pregunta viene por el lado del ministro de Defensa Nacional; no recuerdo si estuvo, si estuvo todo el período o si estuvo un rato; no lo recuerdo y no me animaría a decirle quiénes eran todos los que estaban del lado del Ministerio de Defensa Nacional tampoco”.

Lo mismo declaró días atrás ante la comisión especial el propio Wilson, quien dijo no recordar “si el ministro estaba o no estaba” en la reunión.

Sobre el objeto del encuentro, Magliocca dijo que, “básicamente”, se conversó sobre “aspectos técnicos”, dado que se “había mandado la propuesta básica y la propuesta con opcionales”. De todos modos, puntualizó que los tres miembros de la Armada no estuvieron presentes “en toda la reunión”. “Hablamos de la parte técnica y todo ese proceso tampoco fue demasiado largo. Intercambiamos algún tipo de opinión con la gente del astillero y entre los tres que estábamos presentes de la marina, pero después nosotros nos fuimos”, apuntó.

Con respecto a si Cardama accedió a “información privilegiada” que le permitiese mejorar su oferta, algo que aspiran a dilucidar los legisladores del FA en el marco de la investigación de la comisión especial, Magliocca manifestó: “Yo no interactué con ningún astillero personalmente. Si hubo algo, no fue a través de mí. Desconozco si hubo contacto con algún astillero en particular”.

En entrevista con la diaria, Garlo afirmó que ya se han reunido varios elementos que “parecen justamente conducir a la conclusión de que Cardama podría haber accedido a información de forma previa a su selección por parte de la comisión asesora, en detrimento de los otros oferentes, que sí contaban con experiencia previa, que sí habían construido OPV y que sí tenían una larga trayectoria en la industria naval vinculada a este tipo de material, elementos que Cardama no reunía”.

“Yo tengo acá esta carta, que se contradice con esa otra”

En la sesión de este lunes, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala también se refirió al encuentro que se organizó en la sede del MDN, “que a esta altura es la reunión más promocionada de la administración pública de los últimos tiempos”, y mencionó la existencia una nota de Wilson enviada a la cartera en la que “se hace referencia a la reunión del 13 de junio y se establecen aquellos aspectos que en todo caso estaban pendientes de resolución”.

Según Abdala, “del sentido literal de las palabras [de Wilson] aparecen aspectos muy específicos que no harían a lo estructural”. A modo de ejemplo, citando la nota, el legislador nacionalista comentó: “Primero dice que se contemplaron en la oferta todas las consideraciones requeridas –empieza así–, con excepción del adiestramiento e instrucción para las tripulaciones; ese es un aspecto que, por lo visto, debía contemplarse y no había sido totalmente contemplado”.

“Parece que esos aspectos estaban pendientes y la reunión del 13 de junio supongo que habrá contribuido a resolver definitivamente estos aspectos, pero no me da la sensación, en principio de que estemos hablando de un cambio de proyecto o que en tal caso sean modificaciones, aspectos o carencias de tal magnitud que terminen afectando la calificación técnica o el pronunciamiento técnico que ya se había hecho. No sé, lo deduzco simplemente intentando aplicar el sentido común que me puede ir quedando a esta altura de mi vida”, expresó Abdala.

Magliocca sostuvo que la mayoría de los aspectos que trató la Armada “eran detalles”, como “alguna modificación en cuanto a la eslora o capacidad de velocidad”.

No obstante, Garlo advirtió sobre un oficio firmado por Wilson y enviado al MDN en el que se marca que la oferta presentada por Cardama “contempla todas las consideraciones requeridas, con excepción del adiestramiento e instrucción para la tripulación y técnicos”, el cual resulta “contradictorio con la comunicación suscripta por Gerardo Moreira [representante de Cardama en Uruguay] el 14 de junio, el día después de la reunión celebrada en el ministerio”.

Allí, según leyó Garlo, Moreira planteó lo siguiente: “Hemos tomado nota de todos los aportes a las mejoras de la propuesta técnica brindados por ustedes. En ese sentido, el departamento de ingeniería Cardama está elaborando la actualización de la propuesta en base a las mejoras aceptadas y las que nos plantearon ayer”.

Al respecto, Magliocca sostuvo que una carta fechada el 1º de junio -es decir, previo al encuentro en el MDN- ya figuraban los ajustes a los que hizo referencia Moreira en la comunicación luego de la reunión. “La verdad es que no sé cómo fue; yo tengo acá esta carta, que se contradice con esa otra. Discúlpenme, pero yo me basé en esto, porque ya teníamos esta información. Y todo eso que se está diciendo como que es algo que se va a agregar, el 1º de junio ya estaba cotizado con opcionales. No es que no quiera aportar nada más, pero lo que dice ahí Moreira se contradice con lo que está acá”, señaló.