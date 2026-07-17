Un segundo avión con ayuda humanitaria partirá hacia Venezuela en la mañana del sábado

Fuentes de cancillería informaron que el cargamento contiene elementos que fueron priorizados con base en las necesidades de la población del país sudamericano, como medicamentos, a diferencia del primer viaje.

Un segundo vuelo con un cargamento de ayuda humanitaria partirá este sábado por la mañana hacia Venezuela, a semanas del par de sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud en la escala de Richter que afectaron al país sudamericano y dejaron un saldo de 5.069 personas muertas y 16.740 heridas, de acuerdo con el último parte oficial del gobierno venezolano.

Según pudo saber la diaria con base en información proporcionada por fuentes de la cancillería uruguaya, el avión –que al igual que en la anterior oportunidad será uno de los dos Hércules C-130 de la Fuerza Aérea– partirá sobre las 8.00 desde la Base Aérea N°1 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que está situada junto al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

El segundo vuelo tendrá lugar dos semanas después del primero, que llevó 15 toneladas de donaciones, entre las que se incluyeron insumos médicos, productos de higiene, leche en polvo y suplementos alimenticios, de un total de 60 que el gobierno recolectó junto a la sociedad civil y los distintos partidos políticos de nuestro país.

Además de los elementos ya mencionados, en esta oportunidad se suman a la lista de insumos un cargamento de medicamentos, que no fueron transportados en el primer viaje ya que estaban pendientes de evaluación por las autoridades pertinentes. En esta línea, desde cancillería indicaron que esto se determinó teniendo en cuenta “las necesidades del pueblo venezolano”.

Por su parte, entrevistado por Informativo Uruguay de Radio Uruguay, el cónsul de Venezuela en nuestro país, Pedro Sassone, expresó su satisfacción con la concreción del segundo vuelo, el que aseguró “ya está aprobado” por las autoridades de ambos países.

Su efectivización se había visto demorada, algo que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, atribuyó a “un cambio de reglas” vinculado a los “costos para quien arriba al aeropuerto con determinados insumos”, durante una rueda de prensa que se celebró a principios de esta semana y que consignó Telemundo.

Al respecto, Sassone dijo que el impás estaba vinculado a “una empresa privada que se encarga del descargue” de los cargamentos, y que luego de un intercambio entre el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, con su par venezolano, el país caribeño accedió a asumir los costos en cuestión.

Asimismo, y durante la entrevista, el cónsul venezolano reveló que, como parte de las tareas de recuperación del sistema de agua potable y la “complejidad” que esto representa, las autoridades de ambos países mantienen conversaciones para el traslado de ayuda técnica que permita la instalación de plantas potabilizadoras de agua, dada “la experiencia tecnológica que tiene el Uruguay”, así como también la eventual donación de una unidad potabilizadora. “Eso está en conversación con las autoridades venezolanas”, agregó.