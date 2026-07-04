Avión de la Fuerza Aérea Uruguaya partió hacia Venezuela con 15 toneladas de ayuda humanitaria

El Hércules lleva un cargamento con leche en polvo e insumos médicos para colaborar en la respuesta a las consecuencias de los terremotos, que ya provocaron casi 3.000 muertes.

En la mañana de este sábado despegó el avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya con la misión de entregar 15 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela, días después de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que provocaron, según la última actualización, 2.954 muertes y 16.592 personas heridas en ese país sudamericano.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que el cargamento incluye insumos médicos, productos de higiene, leche en polvo y suplementos alimenticios. “Agradecemos al pueblo uruguayo, a las empresas, a la comunidad venezolana y de otros países hermanos, a los partidos políticos, la sociedad civil, las instituciones estatales y todos quienes solidariamente colaboraron de una u otra forma”, expresó la cancillería.

“Lo nuestro era brindar la solidaridad, los alimentos y los medicamentos. Esa es nuestra responsabilidad y es la etapa en la que entramos”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, este sábado en la Base Aérea Nº 1. “Si tuviéramos más capacidad, más aviones, obvio que hubiéramos dado más. Quizás no hubiéramos esperado diez días, pero nosotros somos como somos, con la fuerza y la modestia que tenemos”, agregó el canciller, en declaraciones consignadas por Telemundo.

En conjunto con la sociedad civil y los partidos políticos, el gobierno ya ha recopilado alrededor de 60 toneladas de donaciones. Se prevé que, en un segundo vuelo, Uruguay envíe a Venezuela un cargamento con los medicamentos que ya fueron acopiados, los cuales todavía están pendientes de una evaluación por parte de las autoridades.

“Hay profesionalismo y formación que se pone al servicio de un pueblo hermano”, destacó, por su parte, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.