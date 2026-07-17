Rivera: autoridades presentaron estrategia de “mitigación y prevención pluvial” tras anuncio de tormentas

La Intendencia Departamental de Rivera (IDR) y autoridades del Ministerio del Interior presentaron un programa integral de mitigación y prevención de inundaciones ante pronósticos de lluvias extremas para el próximo semestre. La estrategia abarca una zona en la que viven unas 56.000 personas, la mitad de la población del departamento.

Los anuncios se hicieron tras previsiones meteorológicas que advierten sobre la inminente llegada al norte del país de un “Super Niño” o “Niño Godzilla”, proyectado como el fenómeno climático más intenso de los últimos 70 años. Según plantearon las autoridades, el objetivo es minimizar el impacto de las lluvias pronosticadas y blindar la infraestructura urbana, especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad topográfica.

El intendente de Rivera, Richard Sander, explicó que la comuna prevé destinar recursos económicos, humanos y de maquinaria pesada ante estos eventuales desafíos. Las proyecciones climáticas apuntan a un incremento significativo de las precipitaciones durante los próximos meses en los departamentos del norte del país.

Entre otras medidas, planteó Sander, están previstas unas 50 intervenciones que incluyen entubados, alcantarillas y limpiezas profundas. Según datos oficiales, la efectividad del nuevo sistema quedó demostrada al contrastar dos eventos climáticos históricos: mientras que en diciembre de 2015 un acumulado de 400 milímetros dejó un saldo de 1.200 evacuados; en abril de 2024 un volumen similar de agua no registró desplazados.

Las tareas de “mantenimiento sostenido”, agregaron las autoridades, permitieron que el arroyo Cuñapirú –histórico foco de inundaciones– lleva una década sin registrar desbordes con evacuados.

La radiografía del Plan Director

A nivel nacional, Rivera se destaca por ser uno de los pocos departamentos que cuenta con un Plan Director de Aguas Pluviales, un instrumento técnico diseñado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Banco Interamericano de Desarrollo. En lo que respecta a la cobertura territorial, beneficia directamente a 17 barrios, en un área de 2.836 hectáreas y 14.000 padrones urbanos, lo que equivale a unas 56.000 personas (aproximadamente la mitad de la población de la ciudad).

El director general de Obras de la IDR, el arquitecto Martin García, detalló cómo se llevó adelante la limpieza de 22 kilómetros de tuberías y la rectificación de 11,5 kilómetros de arroyos y cañadas. En cuanto a la remoción de sedimentos, las cuadrillas prevén extraer un volumen de tierra y residuos equivalente a la carga de 14.000 camiones, garantizando el flujo normal del agua.

“Como gobierno departamental, tenemos la responsabilidad de hablarle con claridad a la ciudadanía. Estamos haciendo los deberes para prepararnos. Si se cumplen los pronósticos extremos de acumulados de hasta 1.100 mm en un mes, es seguro que tendremos inconvenientes, pero trabajamos para que no sean de gravedad”, señalaron las autoridades municipales.

Sander enfatizó que, si bien confía en la solidez de la infraestructura construida, los protocolos de emergencia junto con el Comité Departamental de Emergencias (Cecoed) también están listos para activarse de inmediato en caso de que sea necesario realizar evacuaciones coordinadas.

Un llamado a la conducta ciudadana

Desde la IDR se hizo especial hincapié en que el éxito del “escudo contra las inundaciones” no depende únicamente de las obras públicas, sino del compromiso ambiental de la comunidad.

Las autoridades advirtieron que las malas prácticas cotidianas en las partes altas de la ciudad –depositar residuos o barrer la basura de las veredas directamente hacia las bocatormentas– generan sedimentos que obstruyen una red diseñada exclusivamente para el drenaje de agua. Mantener los sumideros limpios y colaborar con la recolección urbana formal se perfilan como factores críticos para mitigar los impactos del temporal en los barrios más desfavorecidos.

Gustavo Guedes, titular del Cecoed, explicó que la IDR trabaja desde hace tiempo en la limpieza profunda de pluviales, bocas de tormenta y cañadas. También en el mantenimiento del ya mencionado arroyo Cuñapirú, principal cauce de la capital departamental. Guedes destacó que el plan se ejecuta en coordinación con la Dirección Nacional de Aguas, el Instituto Uruguayo de Meteorología y el Sistema Nacional de Emergencias.

La situación meteorológica presenta una complejidad añadida, señaló el funcionario, ya que el departamento enfrenta alertas simultáneas a otras zonas del país. A los fuertes vientos y lluvias se suma una advertencia de nivel rojo por una intensa ola de frío polar que se mantendrá durante el invierno.

Respecto de la población vulnerable, Guedes informó que el plan de contingencia para gente en situación de calle asiste a un promedio diario de 70 personas. El dispositivo funciona de manera coordinada entre el refugio del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y las instalaciones del Regimiento de Caballería Mecanizada 3 (que incluye su local granja y su salón multiuso). En caso de que se sature la capacidad de estos centros, diversos clubes deportivos del departamento ya han puesto sus sedes a disposición para albergar a quienes lo necesiten.

Al ser consultado sobre el fenómeno climatológico conocido popularmente como El Niño “Godzilla”, el coordinador transmitió tranquilidad a la población riverense. Si bien el comité analiza permanentemente los reportes técnicos nacionales y los datos provenientes de Brasil, Guedes estimó que las obras de infraestructura hidráulica realizadas con antelación permitirán que el sistema resista sin mayores inconvenientes acumulados de lluvia de hasta 150 milímetros.

Finalmente, el jerarca recordó que el despliegue operativo de las cuadrillas municipales, Bomberos, Policía, Bomberos, Ejército, Mides y Salud Pública se centralizará a través de las líneas de emergencia tradicionales, quedando la activación de los protocolos sujeta a la evolución del clima.

Por su parte, el jefe de Policía de Rivera, Fabián Severo, subrayó el valor estratégico de las reuniones de coordinación mantenidas en las últimas horas con la Intendencia y el Cecoed.

Severo enfatizó que el objetivo de este esfuerzo interinstitucional es optimizar la respuesta operativa de la Policía ante la recepción de denuncias y pedidos de auxilio que ingresan de forma continua a través del servicio telefónico 911. Con este esquema de trabajo, señaló Guedes, la Jefatura busca garantizar un despliegue rápido, eficiente y coordinado para dar respuesta a los ciudadanos en cualquier punto del departamento durante el temporal.