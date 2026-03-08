En conferencia de prensa, los partidos de la coalición anunciaron el jueves pasado su intención de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro. El jerarca estuvo en el Parlamento pocas semanas atrás, cuando compareció ante la Comisión Permanente, también a instancias de la oposición, para referirse al estado de la seguridad pública y a los indicadores de criminalidad, entre otros asuntos.

En entrevista con El Observador este domingo, Negro recordó que cuando asumió la titularidad del Ministerio del Interior prometió que haría “cosas distintas para obtener resultados distintos”. Entre las diferencias con el gobierno anterior, marcó que no buscan “apelar a viejas recetas de endurecer penas” y que no hicieron “ningún listado de normas para endurecer penas o cambiarles el nombre, porque entendemos que esa no es la forma de hacer política criminal, eso no tiene resultado en la práctica, es una receta que tiene mucho que ver con las campañas electorales”.

Al anunciar la interpelación, el senador colorado Pedro Bordaberry criticó que el gobierno asumió “sin un plan”, y comentó que es algo que “nunca había visto en este país, y menos en un ministerio de la importancia del Ministerio del Interior”. Ante estos cuestionamientos, Negro remarcó que el cuarto día de su gestión citó a todos los jefes de Policía del país para decirles “cuáles iban a ser los ejes estratégicos del Plan de Seguridad del gobierno”. “El plan que nosotros diseñamos, que el 5 de marzo de 2025 les transmitimos a los jefes de policía y durante este año lo sistematizamos, lo nutrimos del aporte de la sociedad civil, de la academia, de los partidos políticos. Hicimos un plan sistemático de seguridad para diez años. Nosotros empezamos a trabajar sobre esos ejes y tenemos el resultado que tenemos. El gobierno anterior quiso ensayarlo tres años después de haber asumido, cuando en 2023 Heber anunció un plan de seguridad a mediano y largo plazo”, recordó Negro.

El ministro destacó que los homicidios han registrado la baja “más pronunciada desde la pandemia en adelante” y esto “marca una tendencia”. Contó que, si bien no son públicos todavía esos datos, la información de enero y febrero arroja que “se pronuncia la tendencia a la baja”. Negro aseguró que en este tema se está trabajando con “inteligencia policial” y “disuasión focalizada”, y con una combinación de “inteligencia en la cárcel con inteligencia afuera”. Señaló que se busca “pegarle” a “las organizaciones más importantes” en materia de narcotráfico, y que ha habido “incautaciones históricas” y “jefes presos”.

Sobre el plan de seguridad, indicó que se estructura en ocho ejes y que el eje de la policía es transversal. Agregó que, además de nuevas medidas, incluirá otras “que ya se están haciendo y son bien bajadas a tierra: las 20.000 cámaras, la vigilancia con inteligencia de identificación, el control fronterizo o priorizar la estrategia de ir contra los principales líderes del crimen organizado”.

En particular, sobre las críticas de la coalición, comentó que “algunos en la oposición están viendo que el Ministerio del Interior ha trabajado desde el primer día y viene obteniendo mejores resultados que el gobierno anterior”, y “eso parece que molesta”. “Por eso es que hostigaron. Me llamaron 40 días después de asumir. Hace un mes fui a la comisión permanente. Me preguntaron lo mismo que dice el senador Bordaberry que me van a preguntar, sé que él no estaba ese día. Pero iremos igual y le responderemos. Con una diferencia: nosotros mismos dijimos que volveríamos al Parlamento para presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública. Así que matamos dos pájaros de un tiro”, concluyó.